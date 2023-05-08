مواصفات ميني كوبر الكهربائية 2025

ستعلن شركة ميني رسميا عن طرازها الجديد ميني كوبر موديل 2025 وستعمل السيارتين بالطاقة الكهربائية، وتنتمي سيارة ميني كوبر الكهربائية الجديدة الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

سيارة ميني كوبر الكهربائية الجديدة موديل 2025

تخرج سيارة ميني كوبر الكهربائية الجديدة موديل 2025 قوة 181 حصان، وبتلك الأرقام تطابق سيارة ميني كوبر الجديدة سيارة ميني كوبر SE السابقة، أما بالنسبة إلي سيارة ميني كوبر SE الجديدة فستنتج قوة 215 حصان.

سيارة ميني كوبر الكهربائية الجديدة موديل 2025

تحتوي سيارة ميني كوبر الكهربائية الجديدة موديل 2025 علي بطارية سعة 40.7 كيلوواط/ساعة في سيارة كوبر E، أما بالنسبة الي سيارة كوبر SE فتملك بطارية سعة 54.2 كيلوواط/ساعة في كوبر ، وذلك يمنح سيارة ميني كوبر الجديدة نطاق سير يتراوح ما بين 300 إلى 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري.

ميني كوبر الكهربائية الجديدة موديل 2025

تنوي شركة ميني إطلاق بعض الطرازات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي من سيارة ميني كوبر موديل 2025، وبالتالي تستمر سيارات الجيل الخامس من ميني كوبر في الحفاظ على تجربة القيادة الفريدة، والتركيز على الاستقرار والخفة وتوزيع الوزن.

ميني كوبر الكهربائية الجديدة 2025

تقدم سيارة ميني كوبر الكهربائية الجديدة موديل 2025 الهاتشباك بنهج عصري من حيث التصميم والنسب، مع الاحتفاظ بالمصابيح الأمامية البيضاوية ونظام التعليق القصير والأعمدة السوداء.