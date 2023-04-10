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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موعد طرح ميني Countryman الجديدة بالأسواق.. صور

ميني Countryman
ميني Countryman الجديدة

تكشف شركة ميني البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات عن طرازها الجديد ميني Countryman ، وذلك خلال فاعليات معرض  IAA الدولي للسيارات، كما إن شركة ميني تابعة لمجموعة بي إم دبليو .

سيارة ميني  Countryman الجديدة

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سيارة ميني  Countryman الجديدة

وستنطلق فعاليات معرض IAA للسيارات في شهر سبتمبر القادم بمدينة ميونخ الألمانية، وسيتم طرح سيارة ميني Countryman الجديدة في الأسواق في نهاية عام 2023 الجاري.

سيارة ميني  Countryman الجديدة

وتنتمي سيارة ميني Countryman الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، وتقدم سيارة Countryman بطول 4.43 متر، بالإضافة الي أنها تحتوي علي 5 أبواب و خمسة مقاعد .

سيارة ميني  Countryman الجديدة

وعلاوة علي ذلك ستعمل سيارة ميني Countryman الجديدة بعدة محركات منها البنزين، والديزل، بالإضافة إلى محرك كهربائي، وحتي الأن لا يتوافر الكثير من المعلومات عن مجموعة القوة بسيارة ميني Countryman .

سيارة ميني  Countryman الجديدة

الجدير بالذكر أن سيارة ميني Countryman  الكهربائية ستعمل ببطارية سعة 140 كيلووات/ساعة تنتج قوة 190 حصان، وبطارية سعة 230 كيلووات/ ساعة تنتج قوة 313 حصان، بالإضافة الي بطارية سعة 64.7 كيلووات/ساعه، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل الي  450 كم في الشحنة الواحدة بدون الحاجة لأعاده شحنها مرة أخري .

 

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