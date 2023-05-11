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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مناسبة للبنات.. شانا بيني الهاتشباك بـ 55 ألف جنيه |صور

شانا بيني 2009
شانا بيني 2009

يتوافر في سوق السيارات المصرية العديد من السيارات المستعملة التي تناسب المواطنين ومنهم البنات، حيث أن الفتيات دائما ما يبحثون عن سيارة تساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم، أو التنزه مع الأصدقاء، ومن ضمن هذه السيارات سيارة شانا بيني موديل 2009 الصينية، وتنتمي بيني الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.

شانا بيني موديل 2009

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شانا بيني موديل 2009

وتعتبر شانا بيني من السيارات الصغيرة التي ظهرت في سوق السيارات المصري، وحققت شنجان بيني ميني الكثير من المبيعات، وتمتع بيني ميني بتصميم بسيط يجمع بين المصابيح الأمامية و شبكة التهوية الصغيرة المتواجدة بين المصباحين الأماميين ويعلوهم شريط من النيكل وتم تثبيت شعار شركة شنجان وسط الشبكة الأمامية.

محرك شانا بيني 

شانا بيني موديل 2009 

تحتوي سيارة  شانا بيني الهاتشباك علي محرك سعة 1300 سي سي، وتقدم للبيع باللون الأبيض، وتمتلك ناقل حركة مانيوال، وتمكنت سيارة  شنجان بيني ميني من قطع مسافة تصل الي 105 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ولكن يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة شهر .

مواصفات  شانا بيني 

زودت مقصورة سيارة  شانا بيني الهاتشباك بالعديد من التجهيزات منها، تكييف يدوي، ووسائد هوائية، وفرامل ABS وEBD، وقفل مركزي للأبواب، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات بالأبواب الجانبية، وMP3، و CD، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، وباور ستيرنج، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وزجاج كهربائي، بالإضافة الي إمكانية طي المقاعد الخلفية، وحامل أكواب أمامي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وفرش مقاعد من القماش، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه.

مقصورة شانا بيني موديل 2009

تظهر سيارة شانا بيني من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل امتلاكها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومساحة زجاج خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية باللون الأسود لإظهار الشكل الجمالي بالسيارة، ومرايات جانبية باللون الأبيض، وإشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، و4 جنوط للكاوتش، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شنجان .

سعر شانا بيني

شانا بيني موديل 2009 من الخارج 

تباع سيارة شانا بيني موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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