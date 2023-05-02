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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجان CS 35 وCS55 PLUS بأسعار جديدة

شانجان CS 35 و CS55
شانجان CS 35 و CS55 PLUS بأسعار جديدة

تتنوع طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات، ولكن تتوافر تلك السيارات بزيادات سعرية جديدة، وجاءت تلك الزيادات نتيجة العقبات التي واجهة قطاع صناعة السيارات خلال الفترة الماضية، ومازالت تلك المشكلات قائمة، ورغم ذلك تتوافر السيارات الجدية بمختلف فئتها داخل السوق المصري للسيارات .

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لمحبي الـ SUV .. سعر شانجان CS55 PLUS الجديدة في مصر

بناء علي ذلك أعلن وكيل سيارات شانجان في مصر عن زيادات جديدة في سعر سيارة شانجان CS 35 و CS55 PLUS موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات، وتتراوح تلك الزيادات ما بين 20 ألف جنيه و 30 ألف جنيه .

1- شانجان سي اس 35 بلس

سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022

تخرج سيارة شانجان سي اس 35 بلس قوة 160 حصان، وتصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر ، وتحتوي علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج سيارة شانجان سي اس 35 بلس عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات.

سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022

تأتي سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بأسعار جديدة تبدأ من 820 ألف جنيه للفئة الأولي، و 870 ألف جنيه للفئة الثانية، و 930 ألف جنيه للفئة الثالثة، وبالتالي زادة الأسعار عن السابق بمقدار 20 ألف جنيه لكل فئه .

2- شانجان سى اس 55 بلس ‎

سيارة شانجان سى اس 55 بلس 2022

تمتلك سيارة شانجان سى اس 55 بلس ‎ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7  سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر، وتنتج عزم دوران 300 نيوتن/متر، وقوة 185 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو.

سيارة شانجان سى اس 55 بلس 2022

تبدأ أسعار سيارة شانجان سى اس 55 بلس ‎موديل 2022 الجديدة من 950 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 25 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 75 ألف جنيه للفئة الثالثة، وبالتالي زادة أسعار جميع الفئات عن السابق بمقدار 30 ألف جنيه لكل فئه .

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