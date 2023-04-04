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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الـ SUV .. سعر شانجان CS55 PLUS الجديدة في مصر

شانجان CS55 PLUS
شانجان CS55 PLUS

شهدت السيارة شانجان CS55 PLUS زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر ابريل، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 100 ألف و 120 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي للفئة الرياضية SUV.

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احدث اسعار السيارة شانجان CS55 PLUS الجديدة وابرز مواصفاتها الفنية 

شانجان CS55 PLUS

الابعاد الخارجية للسيارة شانجان CS55 PLUS

 

  • الطول الكلي 4515 مم.
  • العرض الكلي 1865 مم.
  • الارتفاع الكلي 1680 مم.
  • الارتفاع عن الارض 171 مم.
شانجان CS55 PLUS
  • قاعدة عجلات 2656 مم.
  • سعة تخزين الحقيبة الخلفية 475 لتر.
  • سعة خزان الوقود 55 لتر.
شانجان CS55 PLUS

محرك السيارة شانجان CS55 PLUS

 

تعتمد السيارة شانجان CS55 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ان يولد قوة اجمالية قدرها 185 حصانا، بالاضافة إلى 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء طراز DSG تتكون من 7 سرعات، حيث تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

شانجان CS55 PLUS

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شانجان CS55 PLUS

 

الفئة الاولى "أوتوماتيك" شانجان CS55 PLUS بسعر 920 ألف جنيه بدلاً من 820 ألف جنيه.

الفئة الثانية "أوتوماتيك" شانجان CS55 PLUS بسعر 995 ألف جنيه بدلاً من 875 ألف جنيه.

الفئة الثالثة "أوتوماتيك" شانجان CS55 PLUS بسعر مليون و45 ألف جنيه بدلاً من 925 الف جنيه.

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