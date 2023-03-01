سعر شانجان CS85 موديل 2023 في السعودية| صور

انتشرت السيارات الصينية خلال الفترة الماضية في الأسواق العربية ومنها السوق السعودي للسيارات، والآن تنافس إصدارات شهيرة بسبب مميزاتها التكنلوجية، وحصولها علي أنظمة أمان متطورة، بالإضافة الي الرفاهية والراحة التي توافرها الي مستخدميها، ومن تلك السيارات شانجان CS85 موديل 2023 .

سيارة شانجان CS85 موديل 2023

محرك شانجان CS85 موديل 2023

تستمد سيارة شانجان CS85 موديل 2023 قتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 233 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتعمل CS85 بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعه في 7.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعه، وتستهلك CS85 لقطع مسافة 100 كم/ساعة الي 7.9 لتر من الوقود، وسعة خزان الوقود الي 58 لتر .

سيارة شانجان CS85 موديل 2023

أبعاد شانجان CS85 موديل 2023

جاءت سيارة شانجان CS85 موديل 2023 بطول 4720 مم، وعرض 1845 مم ، وارتفاع 1665 مم.

مواصفات الأمان في شانجان CS85 موديل 2023

تحتوي سيارة شانجان CS85 موديل 2023 علي الكثير من أنظمة الأمان والسلامة منها، مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، ونظام التحذير من الاصطدام، ونظام التحذير عند الخروج من المسار، ونظام كشف النقاط العمياء، والاصطفاف باستخدام الريموت، ونظام الاصطفاف الذاتي بنظام APA 0.4.

سيارة شانجان CS85 موديل 2023

مقصورة شانجان CS85 موديل 2023

تمتلك سيارة شانجان CS85 موديل 2023 مقصورة فاخرة تحتوي علي، مقاعد كهربائية بـ 8 وضعيات، وذاكرة لحفظ إعدادات المقاعد، وشاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصه، ودركسيون على شكل حرف دي، وإضاءة LED للأجواء المحيطة الداخلية.

سيارة شانجان CS85 موديل 2023

سعر شانجان CS85 موديل 2023

تقدم سيارة شانجان CS85 موديل 2023 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة يصل سعرها الي 115 ألف ريال سعودي .

