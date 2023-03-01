سعر شانجان CS85 موديل 2023 في السعودية| صور

انتشرت السيارات الصينية خلال الفترة الماضية في الأسواق العربية ومنها السوق السعودي للسيارات، والآن تنافس إصدارات شهيرة بسبب مميزاتها التكنلوجية، وحصولها علي أنظمة أمان متطورة، بالإضافة الي الرفاهية والراحة التي توافرها الي مستخدميها، ومن تلك السيارات شانجان CS85 موديل 2023 .
محرك شانجان CS85 موديل 2023
تستمد سيارة شانجان CS85 موديل 2023 قتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 233 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتعمل CS85 بنظام الدفع الأمامي للعجلات، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعه في 7.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعه، وتستهلك CS85 لقطع مسافة 100 كم/ساعة الي 7.9 لتر من الوقود، وسعة خزان الوقود الي 58 لتر .
أبعاد شانجان CS85 موديل 2023
جاءت سيارة شانجان CS85 موديل 2023 بطول 4720 مم، وعرض 1845 مم ، وارتفاع 1665 مم.
مواصفات الأمان في شانجان CS85 موديل 2023
تحتوي سيارة شانجان CS85 موديل 2023 علي الكثير من أنظمة الأمان والسلامة منها، مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، ونظام التحذير من الاصطدام، ونظام التحذير عند الخروج من المسار، ونظام كشف النقاط العمياء، والاصطفاف باستخدام الريموت، ونظام الاصطفاف الذاتي بنظام APA 0.4.
مقصورة شانجان CS85 موديل 2023
تمتلك سيارة شانجان CS85 موديل 2023 مقصورة فاخرة تحتوي علي، مقاعد كهربائية بـ 8 وضعيات، وذاكرة لحفظ إعدادات المقاعد، وشاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصه، ودركسيون على شكل حرف دي، وإضاءة LED للأجواء المحيطة الداخلية.
سعر شانجان CS85 موديل 2023
تقدم سيارة شانجان CS85 موديل 2023 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة يصل سعرها الي 115 ألف ريال سعودي .