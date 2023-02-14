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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجان CS55- PLUS الكروس أوفر تلامس المليون جنيه |صور

سيارة شانجان CS55-
سيارة شانجان CS55- بلس موديل 2022 

سيارة شانجان CS55- بلس موديل 2022 تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر كبيرة الحجم، وهي سيارة صينية الصنع، وظهرت لأول مرة في معرض شنجهاي للسيارات عام 2017، ونال اسمها تحديثا في عام 2019 وأصبح Changan CS55 Plus.

وجرى تقديم الجيل الثاني من شانجان CS55- بلس في مارس من عام 2021، وتنافس سيارات عديدة منها، هافال H6، وام جي HS، وبستيون T77 برو، ونيسان قشقاي وميتسوبيشي اكليبس كروس.

سيارة شانجان CS55- بلس موديل 2022 

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محرك شانجان CS55- بلس موديل 2022

تمتلك سيارة شانجان CS55- بلس محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 185 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 55 لتر.

سيارة شانجان CS55- بلس موديل 2022 

أبعاد شانجان CS55- بلس موديل 2022

جاءت سيارة شانجان CS55- بلس في سوق السيارات المصري بطول 4515 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1680 مم، وقاعدة عجلات بطول 2656 مم، وحجم الحقيبة الخلفية 475 لتر.

سيارة شانجان CS55- بلس موديل 2022 

مواصفات السلامة في شانجان CS55- بلس موديل 2022

زودت سيارة شانجان CS55- بلس موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد  هوائية، وABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام الثبات الإلكتروني للفرامل ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، ونظام التوازن عند المرتفعات HHC، ونظام التوازن عند نزول المنحدرات، ونظام كشف النقاط العمياء، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات خلفية.

أسعار سيارة شانجان CS55- بلس موديل 2022

الفئة الأولي سعرها 820 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 875 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 925 ألف جنيه .

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