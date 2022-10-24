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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص هاتشباك أوتوماتيك .. شانجان بيني ميني موديل 2016

شانجان بيني ميني
شانجان بيني ميني موديل 2016

طرحت سيارة شانجان بيني ميني في مصر منذ عدة سنوات، وتعتبر بديلة لسيارة سوزوكي ماروتي، ونالت شانجان بيني ميني موديل 2016 إعجاب المصريين لما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات حديثة، بالإضافة إلي رخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود .

 سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016

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مواصفات سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016

تستمد سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ينتج قوه قدرها 70 حصان، وعزم اقصي للدوران 90 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وسعة خزان الوقود 38 لتر، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 158 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 86000 كم.

 سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016

تأتي سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016 بطول 3.520  مم، وعرض 1.570  مم، وارتفاع 1.490  مم، وقاعدة عجلات بطول 2.345 مم، كما يبلغ وزن السيارة 900 كجم .

 سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016

تقدم سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016 بعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل ABS ، وأحزمة أمان ثلاثية، ويمكن ضبط الفرامل بشكل الكتروني ، وقفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب خلفية ، وفرامل أمامية قرصية وخلفية ، وقفل أمان للأطفال، وإنذار عند القيادة وفرامل اليد مرفوعة، ومصابيح ضباب أمامية.

 سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016

تحتوي سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016  علي ، تكييف، وباور ستيرينج، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وجنوط سبور، وزجاج حراري، ومساحة خلفية للزجاج الخلفي، وسنتر لوك، وريموت، وحامل أكواب، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومرايات جانبية ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وراديو، وAUX ، وإطارات مقاس 13 بوصة، ومزيل ثلج خلفي، وعجلات ألومنيوم، وMP3 ، وتطعيمات خارجية من الكروم، ومقاعد خلفية قابلة للطي.

 سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016

سعر سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016

تتوافر سيارة شانجان بيني ميني موديل 2016  بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سيارة شانجان بيني ميني ميني موديل 2016 بيني ميني موديل 2016 شانجان بينى مينى موديل 2016

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