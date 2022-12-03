بورصة السيارات| زيادة 10 آلاف جنيه في أسعار شانجان CS35 Plus

شهدت السيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022 زيادة سعرية هي الاحدث مع بداية شهر ديسمبر، حيث ارتفعت اسعار تلك النسخة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه السيارة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022 وابرز مواصفاتها.

شانجان CS35 Plus موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022

الفئة الاولى شانجان CS35 Plus موديل 2022 بسعر 599 ألف جنيه بدلاً من 589 ألف جنيه.

الفئة الثانية شانجان CS35 Plus موديل 2022 بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شانجان CS35 Plus موديل 2022 بسعر 660 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه.

شانجان CS35 Plus موديل 2022

دعمت السيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022 بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات طراز DSG، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو.

شانجان CS35 Plus موديل 2022

ويتمكن محرك السيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022 من ضخ قوة اجمالية قدرها 160 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، بينما تأتي السيارة بالعديد من التجهيزات مثل مكباح ABS و EBD، وخاصية التوازن الالكتروني.

شانجان CS35 Plus موديل 2022

كما تشمل ايضا منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا، ونظام صوتي ترفيهي، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 403 لتر.