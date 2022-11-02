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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. 30 ألف جنيه زيادة بأسعار شانجان السفين في مصر

صدى البلد

شهد سوق السيارات المصري ، ارتفاع أسعار متتاليا من قبل الوكلاء على أسعار طرازات علاماتهم التجارية، بسبب قلة المعروض من السيارات، نتيجة زيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية .

شانجان ألسفن موديل 2022

ومؤخرا أعلن وكيل شركة شانجان عن رفع أسعار السيارة طراز السفين موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 30 آلاف جنيه .

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وتستمد السيارة شانجان ألسفن موديل 2022، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

شانجان ألسفن موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شانجان ألسفن موديل 2022، بطول بلغت 4390 مم، وبعرض يبلغ 1725 مم، و 1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 382 لتر، وقاعدة عجلات بطول 2535 مم، و 150 مم للخلوص الارضي.

وتظهر السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، بجنوط تتراوح بين 14 و 15 بوصة، واضاءة نهارية LED، ومرايات جانية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة، وشبكات متعدد الفتحات الهوائية، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيزات.

شانجان ألسفن موديل 2022

بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، وعدة تجهيزات اخرى منها كاميرا خلفية، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف والتحكم، ومثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، وسخانات بالمرايات الجانبية والزجاج الخلفي للسيارة.

شانجان ألسفن موديل 2022

أما عن وسائل الآمان والحماية بالسيارة شانجان ألسفن موديل 2022، فيأتى منها فرامل ABSمانعة للانغلاق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوازن عند المرتفعات.

شانجان ألسفن موديل 2022

اما عن أسعار شانجان ألسفن الجديدة

- فئة L1 ارتفعت من 245 ألف جنيه الي 275 ألف جنيه 

- فئة L2 الأوتوماتيك زادت من 275 ألف جنيه الي 305 ألف جنيه 

- فئة L3  زادت من 295 ألف جنيه الي 325 ألف جنيه 

شركة شانجان شانجان ألسفن ألسفن موديل 2022 زيادة أسعار شانجان ألسفن موديل 2022

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