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رئيس التحرير
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من صحراء خالية الى كيان عالمي .. خبراء يوضحون أهداف انشاء مدينة السيارات المتكاملة على طريق العين السخنة.. واجهة مميزة لمصر تضم جميع الخدمات لمستخدمي وراغبي شراء وصيانة المركبات

مدينة السيارات المتكاملة
مدينة السيارات المتكاملة

أسامة ابو المجد:

مدينة السيارات أصبحت عالمية بعد زيارة الرئيس السيسي

منتصر زيتون: 

مدينة السيارات المتكاملة تؤكد على تشجيع السيسي لكافة القطاعات المصرية

عمرو حافظ: 

زيارات السيسى لمدينة السيارات تأكيد على ظهور المشروع بأفضل صورة

 

اذا كنت من المترددين على مدينة نصر وبالأخص الحي العاشر ، فانت تعلم جيدا قصة سوق السيارات هناك ، ومعاناة أهالي هذه المنطقة من الزحام الشديد الذى يحدث عند إقامة فعالياته يومى الجمعة والأحد ، وتسببه فى شلل الحركة المرورية لسنوات طويلة .

 

و كنا نسمع فى السنوات الأخيرة عن إمكانية نقل سوق السيارات ، الى منطقة صحراوية خارج الكتلة السكنية لحل الازمة المرورية التى يخلقها فى هذه المنطقة ، والتى اكد البعض وقتها انه سيكون مشروع غير ناجح او ذو فائدة لأنه فى منطقة بعيدة لن يذهب اليه احد .

 

ولكن فى الحقيقة منذ عام او اكثر امر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بنقل سوق السيارات بالفعل الى طريق العين السخنة بمنطقة المحاجر وتطوير منطقة الحى العاشر لتبقى على ما هى عليه الان فى اجمل صورها ، ولم يقتصر على النقل فقط ، بل امر بان تكون مدينة للسيارات عالمية ، لاقت بترحيب من الجميع بفضل ربطها بشبكة الطرق العملاقة الجديدة لسهولة الوصول اليها .

زيارة الرئيس السيسى للمدينة 

وبالفعل عملت جميع الجهات المعنية فى انشاء مدينة السيارات المتكاملة على قدم وساق خلال عام او اكثر قليلا ، واثناء الاعمال كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يتفقد تنفيذ المشروع بنفسه فى جولات ميدانية ، اخرها يوم امس الجمعة ، والتى اكد على ضرورة اكمال كافة ما تحتاجه مدينة السيارات المتكاملة لتكون على اعلى مستوى ، وانه افتتاحه سيكون نهاية هذا الشهر .

 

ولمعرفة مدى أهمية وقيمة مشروع مدينة السيارات المتكاملة ، اكد العديد من الخبراء على الفوائد التى ستعود من انشاء مثل هذا المشروع لقطاع السيارات بأكمله .

مدينة السيارات المتكاملة

و قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لمدينة السيارات المتكاملة، وإطلاعه على مجريات الموقف الإنشائي والتنفيذي للمدينة، والتي تقع بتقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، يؤكد على اهتمامه الحقيقي بالقطاع بأكمله.

 

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسى يهتم بجميع المدن والمشاريع القومية، مثل مدينة الجلود ومدينة الدهب وأيضا مدينة السيارات المتكاملة الجديدة، لكونها مستقبل الدولة.

 

وتابع: نحن فى نقلة نوعية داخل قطاع السيارات لأنه قطاع هام ويعتمد عليه اقتصاد الدولة بشكل رئيسى، واهتمام الرئيس بمدينة السيارات المتكاملة يؤكد اهتمامه بالقطاع بالكامل.

 

وأكد إنه قبل زيارة الرئيس السيسى لمدينة السيارات العام الماضى، كان يعتبر مشروعا عاديا لنقل سوق السيارات بالحى العاشر بمدينة نصر، ولكن بعد الزيارة أمر الرئيس بأن تكون مدينة سيارات عالمية.

 

وعلى الفور أعطى الرئيس السيسى تعليماته للهيئة الهندسية، وأشرف على المشروع اللواء هشام بكار واللواء السيد العربى، وقمنا بالاجتماع معهم للخروج بمدينة للسيارات عالمية بها منطقة حرة ومنطقة بيع السيارات المستعملة ومنطقة مجمع التوكيلات وباقى الخدمات المقدمة للعميل حتى ينهى جميع إجراءات شراء سيارة قبل الخروج من المدينة.

 

وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون ، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لمدينة السيارات المتكاملة، و اطلاعه على مجريات الموقف الإنشائي والتنفيذي للمدينة، والتي تقع على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، سيكون إضافة جديدة لقطاع السيارات .

زيارة الرئيس السيسى للمدينة 

وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاريع القومية ، تعطى سرعة فى التنفيذ وزيادة و تكملة للخدمات التى لم تكتمل ونوع من أنواع التشجيع لكافة القطاعات المتواجدة فى الدولة منها قطاع السيارات .

 

وأوضح زيتون أن مدينة السيارات المتكاملة ستكون تجمع جديد لجميع الماركات العالمية للسيارات ، وهذا يشجع العميل على سرعة الشراء ، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المرورى على شوارع القاهرة بأكملها . 

 

واكد زيتون أن الرئيس السيسى مهتم بقطاع السيارات خلال الفترة الحالية ، وأن مدينة السيارات المتكاملة ستكون واجهة للدولة ، لأنه فى جميع أنحاء العالم توجد مدن للسيارات على أعلى مستوى .

 

وأنهى عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية حديثه قائلا " مدينة السيارات المتكاملة ستصبح مركز للتصدير المصرى للعالم عند البدء فى انتاج السيارات الكهربائية المصرية او اى نوع سيارة أخرى قد تنتجه مصر فى الفترة القادمة " .

 

اما خبير السيارات واليوتيوبر الشهير عمرو حافظ ، فقال أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لمدينة السيارات المتكاملة، و اطلاعه على مجريات الموقف الإنشائي والتنفيذي للمدينة، والتي تقع على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر ، يؤكد إصراره على ظهور المشروع فى افضل صوره .

 

وأضاف خبير السيارات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لمدينة السيارات المتكاملة للوقوف على كافة جوانب تنفيذ مشروع عملاق سيساعد على عودة الحياة لسوق السيارات المصري ، ولكن بشكل عصرى ومتحضر واكثر تنظيما مما كان عليه فى الماضي بمدينة نصر .

مدينة السيارات المتكاملة

وأوضح حافظ ان مدينة السيارات المتكامل يعتبر نقلة نوعية لشكل الأسواق المتحضرة ، لانه منفذ بأقصى المعايير العالمية فى الجودة ، والذى سيضم جميع الخدمات الخاصة بقطاع السيارات بداية من طرق عرض المركبات وإجراءات شرائها حتى عمل الصيانة لها وخدمات ما بعد البيع .

 

وأكد حافظ ان سوق السيارات عند افتتاحه سيكون حدث عالمى بكل ما تحمله الكلمة ، لأنه سيكون اول واحدث سوق للسيارات فى مصر والشرق الأوسط وافريقيا للسيارات .

 

وتابع خبير السيارات، ان الرئيس السيسى يريد ان يخرج سوق السيارات المتكامل بأفضل صورة ، لانه مشروع قومى من الدرجة الاولى لاحيائه قطاع السيارات ، وذلك يؤكد على اهتمامه بكافة المشاريع القومية الاخرى فى قطاعات الدولة المختلفة .

 

والجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد مدينة السيارات المتكاملة، مساء امس الجمعة حيث اطلع على مجريات الموقف الإنشائي والتنفيذي للمدينة، والتي تقع على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر.

 

تقع مدينة السيارات على مساحة 57 فدانًا، حيث تسع لعدد 4000 سيارة، بالإضافة إلى العديد من ساحات الانتظار، ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، حيث تضم عدد من مراكز الفحص الفني والصيانة إلى جانب قطع الغيار.

 

وتحتوي مدينة السيارات أيضا على مباني تجارية، ومقرات إدارية، إلى جانب البنوك، ومقرات الشهر العقاري والتي تساعد على توفير الكثير من السبل للمستخدمين، بالإضافة إلى مباني المرور والحماية المدنية والاسعاف.

مدينة السيارات المتكاملة

تهدف مدينة السيارات الى استيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين، في ظل احتياج السوق المصري لمنطقة متكاملة تختص بهذا الشأن، وفتح افاق جديدة لسوق العمل أيضا، حيث يرغب العديد من المواطنين لإنجاز العديد من المهام في مكان واحد، ولتوفير الوقت والجهد أيضا، وهذا ما يحرص عليه الرئيس السيسي خلال زياراته الميدانية للمشروع.

 

تتيح وحدات الشهر العقاري انجاز عمليات البيع والشراء بسهولة تامة، مع توافر منطقة البنوك لإتمام عمليات السحب والايداع لمنظومة اكثر امانًا، مع تواجد نظام متكامل لكاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية، كما تتيح مدينة السيارات توافر مراكز الصيانة لإجراء الفحوصات الدورية والطارئة، بالإضافة إلى أماكن شراء قطع غيار السيارات، إلى جانب المحال التجارية التي تشمل الكثير من متطلبات سوق السيارات.

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