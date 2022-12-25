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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 80 ألف جنيه.. شانجان بيني أرخص سيارة مستعملة

شانجان بيني
شانجان بيني

تتصدر السيارة شانجان بيني قائمة السيارات الارخص سعرًا داخل سوق المستعمل المصري، حيث تعد من ابرز اصدرات الصانع الصيني، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

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شانجان بيني

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة شانجان بيني داخل السوق المصري للسيارات المستعملة وابرز مواصفاتها.

شانجان بيني

تضم السيارة شانجان بيني عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي للابواب، مع زجاج كهربائي، ومكيف هواء، وعجلة قيادة باور ستيرنج، بالاضافة إلى مساحة للزجاج الخلفي، ومقاعد قابلة للطي.

شانجان بيني 

كما تضم السيارة شانجان بيني نظام صوتي مع مدخل AUX، وجنوط 13 مدعومة باطارات 155\65، بالاضافة إلى عدد 4 ابواب، ومصابيح أمامية حادة المظهر، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي.

شانجان بيني

وتتوافر السيارة شانجان بيني بنوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات، والاخر اوتوماتيكي الاداء مع تقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 70 حصانا.

شانجان بيني 

وتتميز السيارة شانجان بيني باستهلاكها الجديد للوقود، حيث تقدر بـ 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 158 كيلومتر في الساعة، بينما تمتلك السيارة خزان للوقود بسعة 38 لتر.

سعر السيارة شانجان بيني في سوق السيارات المستعملة المصري

تقدم السيارة شانجان بيني بسعر يبدأ من 80 الف جنيه وحتى 110 الف جنيه، بحسب الحالة الفنية للسيارة والتجهيزات.

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