سوق المستعمل .. أسعار كيا ريو 2012 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الطرازات المتنوعة لشركة كيا، ومنها السيارة الشهيرة "ريو" موديل 2012، والتي تقدم عبر فئتين من التصميمات الخارجية، الاول من عائلة السيدان والآخر من من فئة الهاتشباك.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة كيا ريو موديل 2012 داخل سوق المستعمل وأبرز مواصفاتها.

كيا ريو موديل 2012

تعتمد السيارة كيا ريو موديل 2012 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 109 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء رباعي النقلات.

كيا ريو موديل 2012

كما تعتمد السيارة كيا ريو موديل 2012 على جنوط رياضية 15 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، ومرايات جانبية كهربائية، وشبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز.

كيا ريو موديل 2012

وتضم السيارة كيا ريو موديل 2012 مجموعة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة ومنها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى تجهيزات قياسية تشمل مكيف هواء، وزجاج كهرباء، وسنتر لوك، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكابح ABS، و EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.

كيا ريو موديل 2012

اسعار السيارة كيا ريو موديل 2012 في سوق المستعمل

تقدم السيارة كيا ريو موديل 2012 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبدأ من 210 ألف جنيه وحتى 260 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة والفئة المقدمة.