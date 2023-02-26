سعر ومواصفات.. قائمة بـ 5 سيارات شانجان موديل 2022 في مصر| صور

يتوافر داخل السوق للسيارات الكثير من طرازات السيارات الصينية الجديدة موديل 2022، وتقدم تلك السيارات بمختلف الفئات منها، السيدان، والهاتشباك، والـ SUV، ولكن نالت شركة شانجان الصينية سمعة طيبة بين المواطنين المصريين وذلك لما تحتوي علية سياراتها من مميزات وتكنولوجيات تتماشي مع فئتها السعرية .

يعرض موقع صدى البلد قائمة بـ سيارات شانجان موديل 2022 المتوافرة في السوق المصري الآن في عام 2023 :

1- شانجان CS 55 موديل 2022

زودت سيارة شانجان CS 55 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 225 نيوتن/متر، وقوة حصانيه 156 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

شانجان CS 55 موديل 2022

تعرض سيارة شانجان CS 55 موديل 2022 للبيع في السوق المصري للسيارات بأسعار تبدا من 775 ألف جنيه، وتصل الي 880 ألف جنيه .

2- شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022

تحتوي سيارة شانجان سي-اس-35-بلس علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 160 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، مزود بعبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 37 لتر .

شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022

تباع سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدا من 685 ألف جنيه، وتصل الي 780 ألف جنيه .

3- شانجان CS 15 موديل 2022

تحمل سيارة شانجان CS 15 محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 105 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

شانجان CS 15 موديل 2022

أسعار سيارة شانجان CS 15 موديل 2022 في سوق السيارات المصري تبدأ من 440 ألف جنيه، وتصل الي 465 ألف جنيه .

4- شانجان ايدا موديل 2022

تمتلك سيارة شانجان ايدا محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 125 حصان، وعزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات.

شانجان ايدا موديل 2022

تبدأ أسعار شانجان ايدا موديل 2022 في سوق السيارات المصري من 385 ألف جنيه، وتصل الي 410 ألف جنيه.

5- شانجان ألسفن موديل 2022

تستمد سيارة شانجان ألسفن قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 107 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

شانجان ألسفن موديل 2022

يتراوح سعر سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 في سوق السيارات المصري من 320 ألف جنيه، ويصل الي 375 ألف جنيه .