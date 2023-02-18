شانجان تكشف عن نسختها العائلية CS95 بلس .. صور

استطاعت شركة شانجان أن تقدم العديد من الطرازات القوية في عالم السيارات، سواء من فئة السيدان أو الكروس اوفر، وفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ومنها النسخة الشهيرة CS95 Plus.

سيارة شانجان CS95 Plus

وتواصل شانجان من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت النقاب عن نسختها العائلة CS95 Plus داخل السوق الصيني، والتي تأتي باطلالة خارجية رياضية من فئة SUV، بالاضافة إلى تعزيز المفهوم العائلي حيث قدمت داخليًا بمقصورة تتسع إلى 7 مقاعد.

سيارة شانجان CS95 Plus

وتأتي السيارة شانجان CS95 Plus بقياسات خارجية بلغت 4.949 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.940 مم، بالاضافة إلى 1.805 مم للارتفاع، وخزان وقود سعة 74 لتر تقريبًا، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.810 مم.

سيارة شانجان CS95 Plus

وتقدم السيارة شانجان CS95 Plus بمساحة داخلية رحبة تصل إلى 2000 لتر عند طي صفوف المقاعد الخلفية، بالاضافة إلى وجود العديد من التقنيات الحديثة مثل شاشة عرض تتوسط المقصورة قياسها 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة عدادات 10.25 بوصة، وفتحة سقف بانوراما.

سيارة شانجان CS95 Plus

وتضم السيارة شانجان CS95 Plus فتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء مع مخارج خلفية، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة تضم العديد من عناصر التحكم، إلى جانب تجهيزات اخرى تتضمن، خاصية متابعة النقاط العمياء، ورصد وتحديد المسار، بالاضافة إلى حساسات حركة امامية وخلفية.

سيارة شانجان CS95 Plus

القدرات الفنية للسيارة شانجان CS95 Plus

تتوافر السيارة شانجان CS95 Plus بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 8 نقلات، بينما تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر مقترن بشاحن توربيني، سعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 233 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 390 نيوتن/متر.

سيارة شانجان CS95 Plus

سعر السيارة شانجان شانجان CS95 Plus

تقدم السيارة داخل السوق الصيني عبر 3 فئات من التجهيزات، مع قيمة سعرية تتراوح بين 25.600 الف دولار، وقرابة 30 الف دولار.