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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة موديل 2023 في السعودية .. صور

السيارة شانجان السفن
السيارة شانجان السفن موديل 2023

يضم السوق السعودي العديد من موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والتصميمات الهيكلية، سواء من فئة الهاتشباك او الفئة الرياضية، أو إصدارات السيدان ومنها النسخة الصينية شانجان السفن موديل 2023.

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وتعد السيارة شانجان السفن موديل 2023 واحدة من أرخص الاصدرات المطروحة داخل السوق السعودي، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 41.515 ريال.

 السيارة شانجان السفن موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر السيارة شانجان السفن موديل 2023 وأبرز مواصفاتها الفنية

 

تحتوي السيارة شانجان السفن موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 105 أحصنة و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

 السيارة شانجان السفن موديل 2023

وتعتمد السيارة شانجان السفن موديل 2023 على العديد من التجهيزات ابرزها، مكابح تعمل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، وحساسات حركة مع كاميرا خلفية، إلى جانب قفل مركزي، ومرايا جانبية كهربائية.

 السيارة شانجان السفن موديل 2023

وتضم السيارة شانجان السفن موديل 2023 نظاما صوتيا ترفيهيا، ومكيف هواء، ومقاعد من الجلد، بالاضافة إلى بلوتوث، ومدخل AUX و USB، ومكيف هواء، وراديو، مع مشغل اقراص CD، إلى جانب مصابيح أمامية حادة المظهر، وإضاءة نهارية LED، ومقابض للابواب من الكروم.

 السيارة شانجان السفن موديل 2023

أسعار السيارة شانجان السفن موديل 2023 في السعودية 

 

الفئة الاولى Basic شانجان السفن موديل 2023 بسعر 41,515 ريال.

الفئة الثانية L Advanced شانجان السفن موديل 2023 بسعر 44,735 ريال.

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