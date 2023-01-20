بداية من 220 ألف ريال.. 5 سيارات فاخرة في السعودية| صور

تجذب السيارات الفاخرة قطاعاً كبيراً من المشترين، وتمتلك جماهيرية كبيرة بين عشاق ومحبي السيارات حول العالم، ويعتبر السوق السعودي للسيارات أحد أقوى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.

ويستعرض موقع صدى البلد 5 من أبرز السيارات الفاخرة في السعودية .

لكزس Rx موديل 2022

لكزس Rx موديل 2022

تأتي السيارة لكزس Rx موديل 2022 بمحرك سعة 3500سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 296 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 370نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6سرعات، بنظام دفع رباعي.

أسعار السيارة لكزس Rx موديل 2022:

الفئة الأولى LUXE بسعر 219,900 ريال.

الفئة الثانية ESSENTIAL بسعر 234,900 ريال.

الفئة الثانية SENSORY بسعر 234,900 ريال.

جينيسيس ‎ G80موديل 2023

جينيسيس ‎ G80موديل 2023

تعتمد السيارة لكزس Rx موديل 2023 على محرك سعة 2500 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 304 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 421 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، بنظام جر أمامي.

أسعار السيارة جينيسيس ‎ G80موديل 2023:

الفئة الأولى بسعر 233,835 ريال.

الفئة الثانية بسعر 301,225 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 301,225 ريال.

الفئة الرابعة بسعر 341,935 ريال.

الفئة الخامسة بسعر 347,685 ريال.

انفينيتي QX55 موديل 2022

انفينيتي QX55 موديل 2022

حصلت السيارة انفينيتي QX55 موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 268 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 380 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام دفع خلفي للعجلات.

أسعار السيارة انفينيتي QX55 موديل 2022:

الفئة الأولى LUXE بسعر 219,900 ريال.

الفئة الثانية ESSENTIAL بسعر 234,900 ريال.

الفئة الثانية SENSORY بسعر 234,900 ريال.

اودي Q5 موديل 2022

اودي Q5 موديل 2022

تتوفر السيارة انفينيتي QX55 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 272 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 370 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام دفع رباعي.

أسعار اودي Q5موديل 2022:

يبلغ سعرها 252,000 ريال.

BMW X3 موديل 2022

BMW X3 موديل 2022

تاتي السيارة BMW X3 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 248 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 350 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام دفع رباعي.

سعر السيارة BMW X3 موديل 2022:

يبلغ سعرها 265,650 ريال.