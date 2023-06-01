أول مرة| شاحنة بيك أب فاخرة جديدة من بي ام دبليو.. صور

مضي على طرح أول سيارة من الفئة الخامسة التباعة لعلامة بي إم دبليو البافرية في الأسواق العالمية 50 عام، حيث قامت بي إم دبليو بالكشف عن الفئة الخامسة من جيلها الثامن خلال الأسبوع الجاري، وستستمر الفئة الخامسة في المنافسة في فئتها السوقية لفترات طويلة قادمة .

بيك أب من بي إم دبليو

وفي ذلك السياق أوضح دوماجوج دوكيتش، رئيس تصميم بي إم دبليو، قائلا " إن بي إم دبليو مهتمة بتطوير سيارات منافسة في فئات أخرى فريدة في السوق، منهم فئة شاحنات البيك أب الفاخرة".

بيك أب من بي إم دبليو

حيث إن شركة بي إم دبليو سابقا رفضت فكرة بناء أو إنتاج سيارة من فئة السيارات البيك أب في عام 2018، ولكنها قررت الآن مع تواجد عد كبير من سيارات البيك أب الكهربائية المتواجدة في الأسواق مثل سيارة ريفيان R1T، وجي إم سي سييرا 1500 دينالي Ultimate، وفورد F-150 لايتنينج بلاتينوم، وتويوتا تندرا وسيارة Capstone في إنتاج بيك أب من بي إم دبليو.

بيك أب من بي إم دبليو

وأختتم رئيس تصميم بي إم دبليو قائلا " إن شركة بي إم دبليو الألمانية تدرس بشكل جاد إنتاج سيارة من فئة البيك أب الفاخرة، وفي حال قررت بي إم دبليو تصميم شاحنة مثل هذه، فستقوم ببنائها من الصفر لمنحها طابع وشعور بي إم دبليو المميز، ولن تعتمد على منصة شاحنة أخرى كما فعلت مرسيدس مع شاحنة X-Class المبنية على منصة سيارة نيسان نافارا.