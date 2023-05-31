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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تعلن عن تطويرها شاحنة بيك أب فاخرة جديدة

شاحنة بى ام دبليو
شاحنة بى ام دبليو

أعلنت شركة بي ام دبليو، من خلال رئيس تصميمها دوماجوج دوكيتش، إن بي ام دبليو مهتمة بتطوير سيارات منافسة في فئات أخرى فريدة في السوق، منهم فئة شاحنات البيك أب الفاخرة.

شاحنة بى ام دبليو 

ولكن فى عام 2018 ، رفضت بي ام دبليو تماماً فكرة بناء شاحنة بيك أب فاخرة في عام 2018، ولكن الأوضاع متغيرة الآن مع انطلاق عدد من شاحنات البيك أب الكهربائية الفاخرة في الأسواق مؤخراً مثل ريفيان R1T، بالإضافة لإصدارات فاخرة من موديلات حالية، وأبرزهم جي ام سي سييرا 1500 دينالي Ultimate، وفورد F-150 لايتنينج بلاتينوم، وتويوتا تندرا إصدار Capstone الحصري.

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وأكد رئيس تصميم بي ام دبليو دوماجوج دوكيتش أن الشركة تدرس بشكل جاد فئة شاحنات البيك أب الفاخرة من جديد.

 

وأكد دوماجوج دوكيتش أنه في حال قررت بي ام دبليو تصميم شاحنة مثل هذه، فستقوم ببنائها من الصفر لمنحها طابع وشعور بي ام دبليو الصافي، ولن تعتمد على منصة شاحنة أخرى كما فعلت مرسيدس مع شاحنة X-Class المبنية على نيسان نافارا.

 

وكانت قد كشفت بي ام دبليو هذا الأسبوع عن الفئة الخامسة في جيلها الثامن الجديد، ومضى على طرح أول سيارة فئة خامسة على الإطلاق حوالي 50 عاماً في الأسواق العالمية، مع تقديم الشركة الآن لأول نسخة كهربائية في تاريخ السيارة بجانب نسخ الاحتراق الداخلي المعتادة.

بي إم دبليو شاحنة بى ام دبليو جي إم سي شاحنات البيك أب ريفيان R1T شركة بي ام دبليو فورد F-150 شاحنة كهربائية

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