5 سيارات فقط موديل 2024 فى مصر .. اعرف سعرها

يشهد سوق السيارات المصرى العديد من التقلبات بسبب ارتفاع الاسعار وقلة المعروض بداخله ، لذلك لم تطرح معظم الشركات موديلات 2024 الجديد ونحن الان فى منتصف عام 2023 كعادتهم الطبيعية .

ولكن قامت شركتان داخل السوق المصرى بطرح موديلات 2024 ، وهم نيسان وشيفروليه على بعض طرازتهم ، والتى وصلت متجمعة 5 طرازات ، خلال السطور التالية سيتم عرضها .

1- نيسان صني

نيسان صني

وجاءت السيارة صنى موديل 2024 ، بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع.

وتتسارع السيارة نيسان صنى موديل 2024 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

اما عن اسعار نيسان صنى

- مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 448,400 جنيه.

- أوتوماتيك / بيز لاين 2024 بسعر 479,500 جنيه.

- أوتوماتيك / PLUS 2024 بسعر 500,000 جنيه.

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2024 بسعر 514,000 جنيه .

2- نيسان سنترا

نيسان سنترا

تنتج سيارة نيسان سنترا موديل 2024 قوة 118 حصان بفض احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 52 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

تستهلك من الوقود 8.9 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

اما عن اسعار نيسان سنترا

- أوتوماتيك / UPPER 2023 بسعر 581,500 جنيه.

- أوتوماتيك / UPPER 2024 بسعر 668,500 جنيه.

3- شيفروليه الدبابة

شيفروليه الدبابة

وتضم السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024، بعض الكماليات، منها مكيف هواء، ونظام صوتي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 79 حصانا، وعزم دوران 176 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.

اما عن اسعار شيفروليه الدبابة

- مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 622,000 جنيه.

- مانيوال / HIGH LINE 2024 بسعر 629,300 جنيه.

- مانيوال / FULL OPTION 2024 بسعر 673,500 جنيه .

- مانيوال / TOPLINE 2024 بسعر 680,800 جنيه.

4- شيفرولية الميني فان

شيفرولية الميني فان

وتاتى السيارات شيفروليه الميني فان موديل 2024، بسعة المحرك 1206 سي سي، و قوة المحرك 85 حصانا، و أقصي عزم 108 نيوتن/ متر، و ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، و سعة خزان الوقود 45 لتر، و سعة المقاعد ثمانية، و حجم الشنطة 1225 لتر

اما عن اسعار شيفروليه الميني فان

- فئة N300 2024 مانيوال / FULL OPTION بسعر 368,500 جنيه.

5- شيفرولية جامبو

شيفرولية جامبو

تنتج سيارة شيفروليه جامبو موديل 2024 قوة 80 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك 4سلندر سعة 2800 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 175 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 120 كم/ساعة، وتستهلك 17.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 75 لتر .

اما عن اسعار شيفروليه جامبو

- مانيوال / NPR JUMBO 7000 / TANK 2024 بسعر 737,000 جنيه.

- أوتوماتيك / NKR JUMBO 5000 / NEW 2024 بسعر 813,000 جنيه.

- مانيوال / HIGH LINE 2024 بسعر 820,300 جنيه.

- مانيوال / NPR JUMBO 7000 2024 بسعر 877,000 جنيه.

- مانيوال / NPR JUMBO 7000 2024 بسعر 884,300 جنيه.

- MANUAL‏ / NPR JUMBO 7000 / مكيف 2024 بسعر 892,000 جنيه .

- مانيوال / NPR JUMBO 7000 / مكيف / كاملة 2024 بسعر 899,300 جنيه .

- أوتوماتيك / NQR JUMBO 2024 بسعر 934,500 جنيه .