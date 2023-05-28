بي إم دبليو تكشف عن I5 موديل 2024 الجديدة كليا.. صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW، من تعزيز تواجدها عالميًا بعد ان كشفت الستار عن احدث اصدارها وهي النسخة I5 موديل 2024 الجديدة كليًا، والتي تبدو الاقرب للفئة الخامسة، مع اطلالة السيدان الفاخرة، بالاضافة إلى تقديمها بقدرات فنية كهربائية التحكم.

بي إم دبليو I5 موديل 2024

بي إم دبليو تكشف عن I5 موديل 2024 الجديدة كلياً

تتبني السيارة بي إم دبليو I5 موديل 2024 مفهوم المصابيح الأمامية الحادة والتي تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى مصابيح خلفية مسطحة تعمل بتقنية LED، إلى جانب ابعاد خارجية بلغت 199.2 بوصة للطول الكلي، و 74.8 بوصة للعرض، و 59.6 بوصة للارتفاع.

بي إم دبليو I5 موديل 2024

تحتوي السيارة I5 موديل 2024 من الداخل على حزمة من التجهيزات العصرية ابرزها، شاشة 14.9 بوصة مدمجة، ونظام تشغيل BMW 8.5، واستخدام خيارات ضوئية داخلية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، دعم الهواتف الذكية مثل نظام تشغيل اندرويد اوتو وابل كار بلاي، وسقفSky Lounge بانوراما.

بي إم دبليو I5 موديل 2024

حصلت السيارة بي إم دبليو I5 موديل 2024 على نظام ملاحة، وخاصة اختيار استعادة طاقة الكبح العالية والمتوسطة والمنخفضة، وانظمة التدفئة والتبريد، بالاضافة إلى محرك بقوة 590 حصانا، و 743 نيوتن/متر ويصل إلى 819 من عزم الدوران.

بي إم دبليو I5 موديل 2024

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 96 كم/ساعة في غضون 3.7 ثانية، و بطارية عالية الجهد بسعة قابلة للاستخدام سعة 84.3 كيلو وات /س، ومدى سير يقدر بـ 475 كيلومتر.

بي إم دبليو I5 موديل 2024

سعر السيارة بي إم دبليو I5 موديل 2024

تبدأ اسعار السيارة بي إم دبليو I5 موديل 2024 من 67.795 دولار حتى 137 ألف دولار.