مواصفات وسعر بي إم دبليو XM Label Red بالسعودية| صور

أعلنت شركة بي إم دبليو البافارية عن أسعار سيارتها الجديدة BMW XM Label Red الفل أوبشن " كاملة المواصفات "، وتتميز XM Label Red باحتوائها علي العديد من الأنظمة المتطورة، بالإضافة الي أنها تنتمي الي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .
تعتبر سيارة بي إم دبليو لايبل ريد " Label Red " من أقوى سيارات شركة بي إم دبليو الي تم إنتاجها حتى الآن من فئة السيارات الـ SUV .
محرك BMW XM Label Red
تحصل سيارة BMW XM Label Red الـSUV علي قوتها من محرك ينتج قوة 748 حصان، وعزم دوران 2000 نيوتن/متر.
مواصفات BMW XM Label Red
زودت سيارة BMW XM Label Red الجديدة بالعديد من التكنولوجيات والأنظمة المساعدة للقيادة منها، جنوط مقاس 22 بوصه مصنوعة من السبائك المعدنية الخفيفة ، وزخرفة خارجية لـ Toronto Red، ومكابح M Sport، وكاليبرز باللون الأزرق أو الأحمر .
كما تحتوي مقصورة XM Label Red علي جلد Merino بالكامل، ولمسات حمراء، ولمسات من الـ كاربون فايبر M Signature، ونظام صوت محيط Bowers & Wilkins Diamond، وحزمة M Driver، وبها أيضاً حزمة BMW Ultimate Care+ .
سعر سيارة XM Label Red
تصل سيارة بي إم دبليو XM Label Red الفل أوبشن كاملة المواصفات الي السوق السعودي للسيارات بسعر 744.540 ألف ريال سعودي .