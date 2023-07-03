مواصفات وسعر بي إم دبليو XM Label Red بالسعودية| صور

أعلنت شركة بي إم دبليو البافارية عن أسعار سيارتها الجديدة BMW XM Label Red الفل أوبشن " كاملة المواصفات "، وتتميز XM Label Red باحتوائها علي العديد من الأنظمة المتطورة، بالإضافة الي أنها تنتمي الي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .

بي إم دبليو XM Label Red الجديدة

تعتبر سيارة بي إم دبليو لايبل ريد " Label Red " من أقوى سيارات شركة بي إم دبليو الي تم إنتاجها حتى الآن من فئة السيارات الـ SUV .

محرك BMW XM Label Red

بي إم دبليو XM Label Red الجديدة

تحصل سيارة BMW XM Label Red الـSUV علي قوتها من محرك ينتج قوة 748 حصان، وعزم دوران 2000 نيوتن/متر.

مواصفات BMW XM Label Red

مقصورة بي إم دبليو XM Label Red الجديدة



زودت سيارة BMW XM Label Red الجديدة بالعديد من التكنولوجيات والأنظمة المساعدة للقيادة منها، جنوط مقاس 22 بوصه مصنوعة من السبائك المعدنية الخفيفة ، وزخرفة خارجية لـ Toronto Red، ومكابح M Sport، وكاليبرز باللون الأزرق أو الأحمر .

بي إم دبليو XM Label Red الجديدة

كما تحتوي مقصورة XM Label Red علي جلد Merino بالكامل، ولمسات حمراء، ولمسات من الـ كاربون فايبر M Signature، ونظام صوت محيط Bowers & Wilkins Diamond، وحزمة M Driver، وبها أيضاً حزمة BMW Ultimate Care+ .

سعر سيارة XM Label Red

بي إم دبليو XM Label Red الجديدة

تصل سيارة بي إم دبليو XM Label Red الفل أوبشن كاملة المواصفات الي السوق السعودي للسيارات بسعر 744.540 ألف ريال سعودي .