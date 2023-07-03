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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر بي إم دبليو XM Label Red بالسعودية| صور

بي إم دبليو XM Label
بي إم دبليو XM Label Red الجديدة

أعلنت شركة بي إم دبليو البافارية عن أسعار سيارتها الجديدة  BMW XM Label Red الفل أوبشن " كاملة المواصفات "، وتتميز XM Label Red باحتوائها علي العديد من الأنظمة المتطورة، بالإضافة الي أنها تنتمي الي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .

 بي إم دبليو XM Label Red  الجديدة

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تعتبر سيارة بي إم دبليو لايبل ريد " Label Red " من أقوى سيارات شركة بي إم دبليو الي تم إنتاجها حتى الآن من فئة السيارات الـ SUV .

محرك BMW XM Label Red

 بي إم دبليو XM Label Red  الجديدة

تحصل سيارة  BMW XM Label Red  الـSUV علي قوتها من محرك ينتج قوة 748 حصان، وعزم دوران 2000 نيوتن/متر.

مواصفات  BMW XM Label Red

مقصورة  بي إم دبليو XM Label Red  الجديدة


زودت سيارة  BMW XM Label Red  الجديدة بالعديد من التكنولوجيات والأنظمة المساعدة للقيادة منها، جنوط مقاس 22 بوصه مصنوعة من السبائك المعدنية الخفيفة ، وزخرفة خارجية لـ Toronto Red، ومكابح M Sport، وكاليبرز باللون الأزرق أو الأحمر .

 بي إم دبليو XM Label Red  الجديدة

كما تحتوي مقصورة  XM Label Red  علي جلد Merino بالكامل، ولمسات حمراء، ولمسات من الـ كاربون فايبر M Signature، ونظام صوت محيط Bowers & Wilkins Diamond، وحزمة M Driver، وبها أيضاً حزمة BMW Ultimate Care+ .

سعر سيارة XM Label Red

 بي إم دبليو XM Label Red  الجديدة

تصل سيارة بي إم دبليو XM Label Red الفل أوبشن كاملة المواصفات الي السوق السعودي للسيارات بسعر   744.540 ألف ريال سعودي .

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