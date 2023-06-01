طرازات BMW بمصر من العائلة الأولي للسابعة|اعرف أسعارهم

منذ اليوم الخميس، تم تطبيق زيادات جديدة علي جميع أسعار سيارات بي إم دبليو من الفئة الأولي وصولا الي الفئة السابعة لموديلات العام 2023 ، وجاء ذلك علي اثر الزيادات السعرية التي تضرب أسواق السيارات العالمية .

تتراوح الزيادة السعرية علي أسعار سيارات BMW لعام 2023 من 280 ألف جنيه، وتصل الي 700 ألف جنيه .

1- بي إم دبليو 118 iSport line

تتسارع سيارة بي إم دبليو 118 iSport line الفئة الأولي من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتحتاج الي 5.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم أقصي للدوران 220 نيوتن/متر، وقوة 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

بي إم دبليو 118 iSport line

- سعر بي إم دبليو 118 iSport line

تتوافر سيارة بي إم دبليو 118 iSport line موديل 2023 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و680 ألف جنيه، بدلاً من مليون و400 ألف جنيه، بزيادة 280 ألف جنيه.

2- بي إم دبليو 218i Advantage

تمتلك سيارة بي إم دبليو 218i Advantage السيدان من الفئة الثانية محرك سعة 1500 سي سي تربو، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة قدرها 8.7 ثانية وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج سيارة بي إم دبليو 218i Advantage الي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 42 لتر، وتنتج عزم دوران 220 نيوتن/متر، وقوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة .

بي إم دبليو 218i Advantage

- سعر بي إم دبليو 218i Advantage

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و800 ألف جنيه، بدلاً من مليون و500 ألف جنيه، بزيادة 300 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و870 ألف جنيه، بدلاً من مليون و560 ألف جنيه، بزيادة 310 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تباع بسعر 2 مليون جنيه، بدلاً من مليون و670 ألف جنيه، بزيادة 330 ألف جنيه.

3- بي إم دبليو 320i Advantage

تستهلك سيارة بي إم دبليو 320i Advantage من الفئة الثالثة من الوقود 8.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج سيارة بي إم دبليو 320i Advantage قوة 170 حصان، وتتسارع من وع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 60 لتر .

بي إم دبليو 320i Advantage

- سعر بي إم دبليو 320i Advantage

الفئة الأولي سعرها 2 مليون و150 ألف جنيه، بدلاً من مليون و790 ألف جنيه، بزيادة 360 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها 2 مليون 300 ألف جنيه، بدلاً من مليون و920 ألف جنيه، بزيادة 380 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سعرها 2 مليون و400 ألف جنيه، بدلاً من مليون و990 ألف جنيه، بزيادة 410 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سعرها 3 مليون و100 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و530 ألف، جنيه بزيادة 570 ألف جنيه.

4- بي إم دبليو 420i

تصل سرعة سيارة بي إم دبليو 420i من الفئة الرابعة القصوى الي 235 كم/ساعة، وتنتج قوة 184 حصان، وعزم أقصي للدوران 300 نيوتن/متر، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك، مكونة من 8 سرعات، وتحتاج بي إم دبليو 420i الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 7.9 ثانية وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو.

بي إم دبليو 420i

- سعر بي إم دبليو 420i

الفئة الأولي وصل سعرها إلي 2 مليون و850 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و350 ألف جنيه، بزيادة 500 ألف جنيه.

الفئة الثانية الكهربائية وصل سعرها إلي 3 مليون و200 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و670 ألف جنيه، بزيادة 530 ألف جنيه.

الفئة الثالثة الكوبيه وصل سعرها إلي 3 مليون و250 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و700 ألف جنيه، بزيادة 550 ألف جنيه.

5- بي إم دبليو 520i Advantage

يصل سعه خزان وقود سيارة بي إم دبليو 520i Advantage الفئة الخامسة الي 66 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 170 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وتتسارع بي إم دبليو 520i Advantage من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية، وتحتاج الي 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك.

بي إم دبليو 520i Advantage

- سعر بي إم دبليو 520i Advantage

الفئة الأولي وصل سعرها الآن إلي 2 مليون و600 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه، بزيادة 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية وصل سعرها الان إلي 2 مليون و900 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و400 ألف جنيه، بزيادة 500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة وصل سعرها الآن إلي 3 مليون و600 ألف جنيه، بدلاً من 3 مليون جنيه، بزيادة 600 ألف جنيه.

6- بي إم دبليو 740i

تحتوي سيارة بي إم دبليو 7 SERIES 2023 الفئة السابعة علي محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 54 ثانية فقط، وتستهلك 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 520 نيوتن/متر، وقوة 380 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

بي إم دبليو 740i

- سعر بي ام دبليو 7 SERIES 2023

الفئة الأولي سعرها 7 مليون و700 ألف جنيه، بدلاً من 6 مليون و400 ألف جنيه، بزيادة مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها 9 مليون و600 ألف جنيه، بدلاً من 8 مليون جنيه، بزيادة مليون و600 ألف جنيه.

الفئة الثالثة الكهربائية سعرها 8 مليون جنيه، بدلاً من 6 مليون و700 ألف جنيه، بزيادة مليون و300 ألف جنيه.

