أحدث أسعار موديلات X من بي إم دبليو 2023| صور

لم تسلم عائلة M الرياضية التي تنتج من قبل شركة بي إم دبليو البافارية من الزيادات التي تنال قطاع كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ومالت الزيادات مستمرة حتي الآن بسبب وجود العديد من التعثرات التي تواجه قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قيمة الزيادات التي شهدتها طرازات سيارات M المنتجة من قبل شركة بي إم دبليو الألمانية موديل 2023 بمصر :

1- بي ام دبليو X1

تحتوي سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2023 علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/مترن ويصل سعة خزان وقود سيارة بي إم دبليو X1 الي 45 لتر، وتخرج قوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 208 كم/ساعة .

بي ام دبليو X1

- سعر بي إم دبليو X1

الفئة الأولي سعرها 2 مليون جنيه، بدلاً من مليون و670 ألف جنيه، بزيادة 330 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها 2 مليون و200 ألف جنيه، بدلاً من مليون و830 ألف جنيه، بزيادة 370 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سعرها 2مليون و750 ألف، بدلاً من 2 مليون و270 ألف جنيه، بزيادة 480 ألف.

2- بي إم دبليو X2 sDrive18i M Sport X

تستمد سيارة بي إم دبليو X2 sDrive18i M Sport X قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية، وتستهلك من الوقود 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 51 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 140 حصان، وتصل سرعة بي إم دبليو X2 sDrive18i M Sport X القصوى الي 205 كم/ساعة .

بي إم دبليو X2 sDrive18i M Sport X

- سعر بي إم دبليو X2 sDrive18i M Sport X

تقدم بي إم دبليو X2 sDrive18i M Sport X في مصر بفئة واحدة سعرها مليون و725 ألف جنيه سابقاً، وهي الآن غير متوفرة.

3- بي إم دبليو X3 xDrive 30i xLine

تنتج سيارة بي إم دبليو X3 xDrive 30i xLine قوة 252 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع بي إم دبليو X3 xDrive 30i xLine من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.6 ثانية، وتحتاج الي 7.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم عبلة تروس أوتوماتيك وتخرج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر.

بي إم دبليو X3 xDrive 30i xLine

- سعر بي إم دبليو X3 xDrive 30i xLine

تتواجد سيارة بي إم دبليو X3 xDrive 30i xLine موديل 2023 في مصر بسعر 3 مليون و600 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و980 ألف جنيه، بزيادة 620 ألف جنيه.

4- بي إم دبليو X4 xDrive30i M Sport

تستخدم سيارة بي إم دبليو X4 xDrive30i M Sport ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 252 حصان، وتصل سرعة بي إم دبليو X4 xDrive30i M Sport القصوى الي 240 كم/ساعة .

بي إم دبليو X4 xDrive30i M Sport

- سعر بي إم دبليو X4 xDrive30i M Sport

تأتي سيارة بي إم دبليو X4 xDrive30i M Sport موديل 2023 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و850 ألف جنيه، بدلاً من 3 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة 650 ألف جنيه.

5- بي إم دبليو X5 xDrive40i xLine

تخرج سيارة بي إم دبليو X5 xDrive40i xLine عزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 243 كم/ساعة، وتنتج قوة 340 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 3000 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع بي إم دبليو X5 xDrive40i xLine من وضع السكن وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية وتحتاج الي 9.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

بي إم دبليو X5 xDrive40i xLine

- سعر بي إم دبليو X5 xDrive40i xLine

الفئة الأولي تباع بسعر 4 مليون و800 الف جنيه، بدلاً من 4 مليون ألف جنيه، بزيادة 800 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 5 مليون و900 ألف جنيه، بدلاً من 5 مليون و100 ألف، بزيادة 800 ألف جنيه.

6- BMW X6

تتسارع سيارة BMW X6 موديل 2023 من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية وتحتاج الي 9.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 750 نيوتن/متر، وتخرج قوة 530 حصان، وتصل سرعة BMW X6 القصوى الي 250 كم/ساعة .

BMW X6

- سعر BMW X6

الفئة الوحيد المتوافرة في مصر تباع حاليا بسعر 6 مليون و200 ألف جنيه، بدلاً من 5 مليون و100 ألف جنيه، بزيادة مليون و100 ألف جنيه.

7- BMW X7

زودت سيارة BMW X7 موديل 2023 بمحرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية، وتستهلك من الوقود 12.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج BMW X7 عزم أقصي للدوران يصل الي 750 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 530 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 250 كم/ساعة .

BMW X7

- سعر BMW X7

تتواجد سيارة BMW X7 2023 في مصر بفئة واحدة يصل سعرها إلي 7 مليون و500 ألف جنيه، بدلاً من 5 مليون و850 ألف جنيه، بزيادة مليون و650 ألف جنيه.

8- بي إم دبليو XDrive40

تحصل سيارة بي إم دبليو XDrive40 علي قوتها من محرك كهربائي ينتج 240 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 240 كم/ساعة وتمتلك سيارة بي إم دبليو XDrive40 بطارية سعتها 76.6 كيلووواط، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 425 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

بي إم دبليو XDrive40

- سعر بي إم دبليو XDrive40

الفئة الأولي تباع بسعر 4 مليون و550 ألف جنيه، بدلاً من 3 مليون و770 ألف جنيه، بزيادة 780 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 5 مليون و100 ألف جنيه، بدلاً من 4 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة 900 ألف جنيه.