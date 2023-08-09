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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات فاخرة موديل 2023 بالسوق المصري | صور

سيارات فاخرة 2023
سيارات فاخرة 2023 مميزة بالسوق المصري

السوق المصري للسيارات الجديدة يتوافر به جميع فئات السيارات التي يبحث عنها المواطنين ومن ضمن هذه السيارات طرازات تتواجد بالسوق المصري لأول مرة منها سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة، ومازيراتي جريكال، ورينو أوسترال ، وذلك لتلبيه رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات مميزة وبمواصفات متطورة .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الفاخرة موديل 2023 المتوافرة بمصر :

1- بي ام دبليو 7 SERIES السيدان


تستمد سيارة  بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2023 قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 4.2 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 750 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 544 حصان، وتصل سرعة بي ام دبليو 7 SERIES  القصوى الي 250 كم/ساعة .

بي ام دبليو 7 SERIES السيدان

تباع سيارة بي ام دبليو 7 SERIES موديل 2023 داخل السوق الصمير للسيارات بسعر 9 مليون و 600 ألف جنيه .

2- مازيراتي جريكالي الكروس أوفر

تستخدم سيارة مازيراتي جريكالي علبه تروس أوتوماتيك مكوة من 8 سرعات، وتنتج قوة تصل الي 330 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع سيارة مازيراتي جريكالي  من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 240 كم/ساعة.

سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 

الفئة الأولي من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 تباع بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازيراتي جريكالي موديل 2023 تتوافر بسعر 4 مليون و 350 ألف جنيه .

3- بيجو 408 الكروس أوفر

تنتج بيجو 408 الكروس أوفر موديل 2023 عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 215 حصان.

بيجو 408 الكروس أوفر

يبلغ سعر سيارة بيجو 408 الكروس أوفر  موديل 2023 بسوق السيارات المصري مليون و 650 ألف جنيه للفئة الأولي ، وتباع الفئة الثانية منها بسعر مليون و 780 ألف جنيه .

4- دى اس DS4 الـ SUV

تنتمي سيارة دى اس DS4 الي فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات، وتستخدم علبة تروس مكونة من 8 سرعات، وتتسارع من الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه محركها الي 1600 سي سي تيربو، تنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وقوة 215 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة .

دى اس DS4 موديل 2023 في سوق السيارات المصري 

تباع سيارة دى اس DS4 موديل 2023 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه للفئة الأولي ، ويصل سعر الفئة الثانية الي مليون و 680 ألف جنيه .

5- رينو اوسترال الـ SUV

تحتاج سيارة رينو اوسترال موديل 2023 الجديدة الي 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1300 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وقوة 160 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.7 ثانية .

رينو اوسترال الـ SUV

تبدأ أسعار سيارة رينو اوسترال موديل 2023 العائلية من مليون و 390 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 590 ألف جنيه .

 

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