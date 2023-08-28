شاهد| مزايا بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت

تعمل شركات السيارات علي تحديث طرازاتها علي الأقل كل 3 أو 4 سنوات ولكن شركة بي إم دبليو البافارية استثنت سيارة بي إم دبليو X5 Li لتقوم بعمل تحديثات عليها قبل تلك المدة بالصين، حيث انه تم الإعلان عن سيارة بي إم دبليو X5 Li في مارس من عام 2022 .

بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت

تنتمي سيارة بي إم دبليو X5 Li الي فئة الـ SUV الرياضية كبيرة الحجم الرياضية ، وسيحصل طراز X5 وX6 علي تحديثات منتصف العمر في فبراير من العام الجاري 2023 .

بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت



تقدم سيارة بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت الجديدة بقاعدة عجلات أطول من سابقتها بمقدار 130 مم، وينتج عن هذا مساحة اكبر للأقدام الخلفية ، وتقدم بأبواب خلفية أكبر وأوسع ، وبها معدات حصرية لتوفير أكبر قدر من الراحة .

- محرك بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت

بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت

سيتم طرح سيارة بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت للبيع في أواخر العام الجاري 2023 ، وتحصل بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت علي قوتها من محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي ، ينتج قوة 258 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية .

مقصورة بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت

ويقدم طراز X5 xDrive40Li بمحرك 6 أسطوانات سعة 30000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 380 حصان، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من 0 في مدة تصل الي 5.5 ثانية .

- مواصفات X5 xDrive40Li

زودت سيارة بي إم دبليو X5 Li الفيس ليفت بالعديد من المميزات الحديثة منها ، بي إم دبليو iDrive المتجدد، ونظام QuickSelect، وبرنامج معلومات وترفيه، وبنية قائمة جديدة، وشاشة رئيسية جديدة، بالإضافة إلى التعديلات المرئية على الواجهة الأمامية، وألواح أبواب جديدة، وعلبة هاتف ذكي مزودة بشاحن .