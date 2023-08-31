بي إم دبليو و مرسيدس .. سيارات 2023 فارهة بتكنولوجيات متطورة

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من أنواع السيارات الجديدة موديل 2023 ومنها سيارة مرسيدس E 200، وبي ام دبليو 520 ، وبي ام دبليو 320 ، وأودي A4 ، وفولكس فاجن جولف ، ويبحث المواطنين عن تلك السيارات وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، تساعد سائقها علي الشعور بالأمان والراحة عند السفر بها علي الطرق السريعة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات موديل 2023 فارهة :

1- فولكس فاجن جولف

تستخدم سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتحتاج الي 4.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتخرج قوة 150 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.2 ثانية .

فولكس فاجن جولف

تتوافر سيارة فولكس فاغن جولف موديل 2023 الهاتشباك للبيع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

2- أودي A4 موديل 2023

تستمد سيارة أودي A4 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج قوة 190 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

أودي A4 موديل 2023

أودي A4 موديل 2023 السيدان تباع بسوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 الف جنيه .

3- بي ام دبليو 320

عزم دوران سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2023 يصل الي 250 نيوتن/متر، وتخرج قوة 170 حصان، وذلك بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو ، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتحتاج بي ام دبليو 320 الي 8.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بي ام دبليو 320

تباع سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2023 السيدان بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 400 ألف جنيه .

4- بي ام دبليو 520 موديل 2023

تستهلك سيارة بي ام دبليو 520 من الوقود 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 170 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر.

بي ام دبليو 520 موديل 2023

سعر بي ام دبليو 520 موديل 2023 في سوق السيارات المصري يصل الي 2 مليون و 900 ألف جنيه .

5- مرسيدس E 200

قوة سيارة مرسيدس E 200 تصل الي 197 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا الي لـ 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتستهلك من الوقود 7.1 لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس E 200

تتواجد سيارة مرسيدس E 200 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه .