عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو و مرسيدس .. سيارات 2023 فارهة بتكنولوجيات متطورة

سيارات 2023 بتكنولوجيات
سيارات 2023 بتكنولوجيات متطورة

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من أنواع السيارات الجديدة موديل 2023 ومنها سيارة مرسيدس E 200، وبي ام دبليو 520 ، وبي ام دبليو 320 ، وأودي A4 ، وفولكس فاجن جولف ، ويبحث المواطنين عن تلك السيارات وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، تساعد سائقها علي الشعور بالأمان والراحة عند السفر بها علي الطرق السريعة .

شاهد| بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 موديل 2024

بمحرك مميز| مرسيدس 200 سعرها 150 ألف جنيه

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات موديل 2023 فارهة :

1- فولكس فاجن جولف

تستخدم سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتحتاج الي 4.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتخرج قوة 150 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.2 ثانية .

فولكس فاجن جولف

تتوافر سيارة فولكس فاغن جولف موديل 2023 الهاتشباك للبيع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

2- أودي A4  موديل 2023

تستمد سيارة أودي A4 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج قوة 190 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

 أودي A4  موديل 2023

أودي A4 موديل 2023 السيدان تباع بسوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 الف جنيه .

3- بي ام دبليو 320

عزم دوران سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2023 يصل الي 250 نيوتن/متر، وتخرج قوة 170 حصان، وذلك بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو ، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتحتاج بي ام دبليو 320 الي 8.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 بي ام دبليو 320

تباع سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2023 السيدان بسعر رسمي يصل الي 2 مليون و 400 ألف جنيه .

4- بي ام دبليو 520 موديل 2023

تستهلك سيارة بي ام دبليو 520 من الوقود 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 170 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر.

بي ام دبليو 520 موديل 2023

سعر بي ام دبليو 520 موديل 2023 في سوق السيارات المصري يصل الي 2 مليون و 900 ألف جنيه .

5- مرسيدس E 200

قوة سيارة مرسيدس E 200 تصل الي 197 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا الي لـ 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتستهلك من الوقود 7.1 لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس E 200

تتواجد سيارة مرسيدس E 200 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه .

فولكس فاجن جولف أودي A4 موديل 2023 بي ام دبليو 320 بي ام دبليو 520 موديل 2023 مرسيدس E 200 أنواع السيارات الجديدة موديل 2023 اودي A4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

موضوعات متعلقة

إرشادات مهمة لشراء شحم سيارات مناسب | تفاصيل

قبل أيام من إطلاقها.. شاهد تويوتا سنشري 2024

إنتاج السيارات بمصانع فولكس فاجن بألمانيا مهدد .. لهذا السبب

مجمعة محلياً .. سعر شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV | صور

بمحرك مميز| مرسيدس 200 سعرها 150 ألف جنيه

تحت 400 ألف جنيه.. سيارات سيدان أوتوماتيك شبابية| صور

شاهد| بي إم دبليو X5 بروتكشن VR6 موديل 2024

بقوة 850 حصانا.. مرسيدس مايباخ S مقدمة من برابوس| صور

ترشيحاتنا

هتتعرض لغرامة .. تحذير عاجل من الضرائب لأصحاب العقارات

البريد المصري يشارك في منتدى الأعمال البريدي بمدينة أروشا في تنزانيا

بالدولار أو ما يعادله.. الجريدة الرسمية تنشر شروط الحكومة لطالبي الإقامة في مصر

نجم الأهلي السابق أمام النيابة| أزمة "أجايي" مع سموحة تصل إلى “22 غرزة”.. كواليس وتفاصيل

إلغاء نظام الأونلاين.. مواعيد عمل الموظفين بعد قرار الحكومة

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيلاقي الدوري السعودي نفس مصير نظيره الصيني.. وهذه حقيقة مشاركته بالشمبيوزليج

5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ