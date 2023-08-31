الفيضانات التي تجتاح سلوفينيا تهدد إنتاج مصانع فولكس فاجن الألمانية للسيارات ، وظهر ذلك التأثر عند تقيد الواردات القادمة من أحد موردي أجزاء المحركات نتيجة تضرره بالفيضانات .

إنتاج السيارات بمصانع فولكس فاجن بألمانيا مهدد لهذا السبب

من جانبه أوضح المتحدث باسم مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، قائلا: "إنه من المحتمل حدوث تعطل في حركة الإنتاج لدى المجموعة في ألمانيا، بسبب الفيضانات التي تجتاح سلوفينيا، وسبب ذلك هو تقيد الواردات القادمة من أحد موردي أجزاء المحركات جراء تضرره من الفيضان".

إنتاج السيارات بمصانع فولكس فاجن بألمانيا مهدد لهذا السبب

وتابع المتحدث قائلا :" نعمل علي توفير المكونات حتى الآن بفضل شبكة موردينا على مستوى العالم، وخلال سبتمبر القادم يمكن ألا تتمكن كل مصانع المكونات والسيارات من الحصول على ما يكفي من توريدات، ومن ثم فمن المتوقع حدوث تعطل بحركة الإنتاج الخاصة بالسيارات ".

إنتاج السيارات بمصانع فولكس فاجن بألمانيا مهدد لهذا السبب

وحتي الآن لم تتمكن مجموعة فولكس فاجن من تحديد الأماكن التي ستتأثر بتعطل إنتاج السيارات، ولكن مشكلة ستأثر علي العديد من مصانع السيارات التي يتم بها تركيب المحركات .

إنتاج السيارات بمصانع فولكس فاجن بألمانيا مهدد لهذا السبب



علاوة علي ذلك أعلن مصنع فولكس فاجن البرتغالي في مدينة بالميلا الذى يقع بالقرب من لشبونة اعتزامه وقف الإنتاج لبضعة أسابيع اعتبارا من سبتمبر، بسبب نقص واردات مكونات المحركات القادمة من سلوفينيا.

إنتاج السيارات بمصانع فولكس فاجن بألمانيا مهدد لهذا السبب

واختتم المتحدث باسم فولكس فاجن، قائلاً: "كل الأقسام المتخصصة في مجموعة فولكس فاجن تعمل بشكل مكثف للإبقاء على التأثيرات المحتملة عند أدنى حد ممكن، ونعمل علي تقديم الدعم للمورد في سلوفينيا حتى يتمكن من استئناف حركة الإنتاج مرة أخرى.