سعر فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في مصر

يقدم الجيل الجديد من السيارة الرياضية الجديدة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بالسوق المصري بفئة واحدة هي R-LINE .

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

مواصفات فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما عن الأداء الفني للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

يمكن للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 215 كيلومتر في الساعة، وتستطيع الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية.

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 على العديد من تجهيزات الأمن والسلامة، مثل نظام صعود وهبوط المرتفعات، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، أبرزها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

أسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINE فقط ويبلغ سعرها 1,750,000 جنيه .