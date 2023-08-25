سعر فولكس فاجن باسات 2023 في مصر .. صور

تعتبر السيارة فولكس فاجن باسات، من اشهر اصدارات العلامة التجارية الالمانية في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، والتي يتم طرحها محليًا من خلال فئة واحدة، وحزمة من التجهيزات والتي تتضمن وسائل الامان والحماية بالاضافة إلى انظمة الرفاهية والتحكم، إلى جانب تمتعها بمنظومة فنية قوية ايضا.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" سعر سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023 في مصر ومواصفاتها الفنية.

مواصفات وتجهيزات السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سنتر لوك.

شاشة 8 بوصة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.

دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

اضاءة أمامية وخلفية LED.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

اضاءة نهارية LED.

حساسات ركن.

فتحة سقف بانوراما.

حساسات مطر.

كاميرا للمتابعة.

مرايات جانبية كهربائية.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

زر تشغيل وايقاف المحرك.

امكانية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

نظام صوتي من 8 مكبرات.

مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

محرك السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023

تعتمد السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023 على محرك 1400 سي سي تيربو 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية بلغت 150 حصانا،و 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك"دفع أمامي" من 6 نقلات.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

تستهلك السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023 نسبة من الوقود قدرها 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر، أما عن سرعتها القصوى فتصل إلى 220 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0 خلال 8.9 ثانية.

سعر السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة في مصر من خلال فئة واحدة وهي COMFORTLINE لموديلات 2023، حيث يبلغ سعرها الرسمي نحو مليون و600 الف جنيه.