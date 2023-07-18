فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية بتعديلات إرمشر الألمانية.. صور

كشفت إرمشر الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات، عن سياراتها المعدلة الجديدة فولكس فاجن ID Buzz ، وتنتمي Buzz الي فئة السيارات الفان الكهربائية، حيث انه تم تعديل عناصر جسم السيارة الفان لتظهر بشكل جديد وتعطيها شكل أكثر أناقة بالإضافة الي الطابع الرياضي .

سيارة فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية المعدلة من قبل شركة إرمشر

- محرك فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية

تنتج سيارة فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية قوة 286 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 145 كم/ساعة، ويمكن لسيارة فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 418 كم/ساعة.

- تعديلات فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية

سيارة فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية المعدلة من قبل شركة إرمشر

تقدم سيارة فولكس فاجن ID Buzz الجديدة بـ اسبويلر أمامي جديد، وعتبات جانبية جذابة، واسبويلر على السقف، بالإضافة الي احتوائها علي الكثير من المساحات بداخل السيارة لاستخدامها في أي شيء .

تقف سيارة فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية المعدلة علي عجلات خاصة مقاس 20 بوصة سميت بـ "New Star"، وطاقم نوابض جديد لـ خفض الخلوص الأرضي بمقدار 30 مم.

- سعر فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية

سيارة فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية المعدلة من قبل شركة إرمشر

تبلغ قيمة التعديلات علي سيارة فولكس فاجن ID Buzz الكهربائية المعدلة من قبل شركة إرمشر 1.650 يورو ، أي ما يعادل 58 ألف جنيه مصري تقريبًا.