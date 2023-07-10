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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مميزات فولكس فاجن تيجوان كروس أوفر 2024 الجديدة.. صور

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان الكروس أوفر 2024

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طور سياراتها الجديدة فولكس فاجن تيجوان موديل 2024 وتنتمي الي الجيل الثالث الجديد كليا المقدم من قبل فولكس فاجن و سيتم إنتاجها لمنافسة سيارات منها هوندا CR-V، ومازدا CX-50، وتنتمي تيجوان الي فئة السيارات الكروس أوفر .

 فولكس فاجن تيجوان الكروس أوفر 2024 الجديدة 

- محرك تيجوان الكروس أوفر الجديدة

زودت سيارة فولكس فاجن تيجوان الكروس أوفر بـ منصة MQB Evo الجديدة، وستتوافر بعدة محركات منها  هجينة خفيفة ، وديزل تيربو، وهجينة hybrid.

 فولكس فاجن تيجوان الكروس أوفر 2024 الجديدة 

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ومن المحتمل أن ينتج محرك تيجوان الهجينة PHEV قوة 268 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في  9 ثواني، وستصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك .

- مميزات تيجوان الكروس أوفر

 فولكس فاجن تيجوان الكروس أوفر 2024 الجديدة 

وتظهر سيارة فولكس فاجن تيجوان الكروس أوفر الجديدة بعدة مميزات منها، خطوط حديثة في التصميم، وشكل أكثر انسيابية وأقل انحناء من تيجوان السابقة، وبها شريط ضوء كامل، ومصابيح أمامية HD، وشاشة معلومات وترفيهية جديدة تمامًا، وشاشة مائلة مقاس 15 بوصة، وإعداد التحكم في القيادة، ووحدة تحكم دوارة، وشاشة صغيرة خاصة به، ونظام صوتي، وراديو، ونظام إضاءة محيطة وعازل للضوضاء .

- موعد طرح فولكس تيجوان الجديدة

 فولكس فاجن تيجوان الكروس أوفر 2024 الجديدة 

الجدير بالذكر أن تيجوان موديل 2024 سيتم طرحها في الأسواق خلال وقت ما في عام 2024 الجاري .

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