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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس فولكس فاجن: سوق السيارات الكهربائية يزداد سخونة

رئيس فولكس فاجن:
رئيس فولكس فاجن: سوق السيارات الكهربائية يزداد سخونة

حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن في الصين رالف براندستايتر، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لعلامة فولكس فاجن لسيارات الركاب، من أن سوق السيارات الكهربائية "يزداد سخونة".

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في حديثه في منتدى السيارات الصيني لعام 2023 الذي استضافته الجمعية الصينية لمصنعي السيارات في شنجهاي، قال براندستايتر إن استثمار رأس المال المرتفع والخصم "سيضر في النهاية بمصالح المستهلكين"، وفقًا لما ذكرته أوتوكار.

رئيس فولكس فاجن: سوق السيارات الكهربائية يزداد سخونة

"يوجد حاليًا أكثر من 120 شركة لتصنيع السيارات في سوق السيارات الكهربائية، وسيتم إطلاق حوالي 150 طرازًا جديدًا في عام 2023، المنافسة الشديدة في السوق وأسعار البطاريات المرتفعة تجعلهم يواجهون ضغوطًا اقتصادية شديدة. ويتطلب نجاح المبيعات على المدى القصير للغاية استثمار رأس مال مرتفع".

رئيس فولكس فاجن: سوق السيارات الكهربائية يزداد سخونة

وأشار أيضًا إلى أن العديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية تواجه ضغوطًا مالية وهي تخرج أو على وشك الخروج من السوق، أو في حاجة ماسة إلى استثمارات رأسمالية جديدة.

 

وأضاف المسؤول التنفيذي: "نحن نواجه وضعا حيث ترتفع فيه درجة حرارة السوق. وتوطيد ساحة اللعب يسير على قدم وساق". كان ينتقد بشكل خاص خصم المركبات الكهربائية في الصين.

رئيس فولكس فاجن: سوق السيارات الكهربائية يزداد سخونة

"أدت المنافسة الشرسة إلى تخفيضات كبيرة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، وهذا سيضر في نهاية المطاف بمصالح المستهلكين، ولن يعودوا قادرين على الحصول على خدمات من العلامات التجارية المتقاعدة، أو سيرون انخفاضًا كبيرًا في الأسعار على الطرز التي يشترونها".

 

من الواضح أن التعليقات تشير إلى تسلا ، التي بدأت حرب أسعار للسيارات الكهربائية في الصين في أواخر عام 2022، وأكد براندستايتر أن مجموعة فولكس فاجن لن تطارد المبيعات والنمو في سوق السيارات الكهربائية في الصين بأي ثمن لأن "ربحية الأعمال هي الأهم".

 

قال براندستايتر "لن ننخرط في منافسة غير صحية في السوق من أجل تحقيق نمو في التسليم على المدى القصير"، مما أدى إلى خفض الأسعار عدة مرات هذا العام لزيادة المبيعات.

 

وأشار المسؤول التنفيذي أيضًا إلى أن مجموعة فولكس فاجن لن تتخلى عن سوق سيارات محرك الاحتراق الداخلي في الصين على الرغم من تباطؤ المبيعات، وقال إن شركة صناعة السيارات ستطلق ما مجموعه 17 طرازًا جديدًا من طرازات ICE في الصين بحلول عام 2030 ، بالإضافة إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا الهجينة و "التحول التدريجي لنماذج البنزين إلى نماذج هجينة تعمل بالكهرباء".

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