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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف عن مواصفات الجيل الجديد من جولف

صدى البلد

سيحصل الجيل الثامن من فولكس فاجن جولف على تحديث قريبًا، بين أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024 ، وستتلقى الهاتشباك الألمانية الشهيرة عملية إعادة تصميم كبيرة، من المحتمل أن تكون هذه هي المرحلة النهائية قبل أن يصبح النموذج كهربائياً بالكامل.

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تظهر لقطات التجسس أن مركبات التطوير تختبر الآن في أوروبا، وتمكنت عدسات التجسس من ألتقاط صور السيارة وتم نشرها بواسطة موقع موتور وان العالمي.

فولكس فاجن تكشف عن مواصفات الجيل الجديد من جولف 

لم تُحدث فولكس فاجن ثورة في مظهر جولف الجديدة، وتشمل التحديثات مصابيح أمامية LED أقل حجماً مع شرائط مضاءة تمتد باتجاه مركز السيارة، وتحتوي الواجهة السفلية على شبكة أصغر وإدخالات بلون الهيكل على الجانبين، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم فولكس فاجن تصميمات جديدة للعجلات وألوان طلاء خارجية.

 

تتلقى مقصورة لعبة جولف المعدلة مجموعة أجهزة رقمية محدثة وشاشة معلومات ترفيهية طويلة أعلى لوحة القيادة قد يصل حجمها إلى 12 بوصة، ومن المتوقع أن يقوم النظام بتشغيل برنامج معدل لتخصيص الرسومات على الشاشة الأكبر.

 

ستظل مجموعة توليد الطاقة في سيارة جولف متنوعة تمامًا في أوروبا، حيث ستشمل الخيارات، خيارات هجينة خفيفة تنتج 110 حصانًا و 150 حصانًا، سيكون هناك أيضًا محرك GTEالهجين الإضافي الذي من المحتمل أن يتلقى مزيدًا من الطاقة وبطارية معدلة لنطاق قيادة كهربائي أطول، وستتضمن خيارات الديزل 116 حصانًا و 150 حصانًا و 200 حصانًا من محرك توربوديزل سعة 2.0 لتر. 

 

سيستمر المحرك التوربيني سعة 2.0 لتر في تشغيل طرازي GTI و R الرياضيين ، وهما المتغيرات المتوفرة في الولايات المتحدة.

 

يشير تقرير حديث إلى أن فولكس فاجن ربما لم تعد تقدم سيارة جولف المحدثة بصندوق تروس يدوي، وليس من الواضح ما إذا كان ذلك ينطبق على الولايات المتحدة أيضًا.

 

كما هو الحال مع معظم تحديثات المركبات، من المتوقع أن تكلف سيارة فولكس فاجن جولف المحدثة أكثر قليلاً من السعر الحالي، النموذج القياسي غير متوفر في الولايات المتحدة ، والذي لا يبدو أنه من المحتمل أن يتغير، وبدلاً من ذلك ، من المرجح أن تظل سيارة GTI هي نقطة البداية ، وتبدأ حاليًا بسعر 31,625 دولارًا بينما يبلغ سعر Golf  R حاليًا 45,835 دولارًا.

 

سيبدأ بيع الجولف المحدث في عام 2024، ومع ذلك، يمكن أن يحدث العرض العام الأول قبل نهاية العام.

فولكس فاجن الهاتشباك GOLF الولايات المتحدة Golf R

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