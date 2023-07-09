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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف النقاب عن "T-CROSS" موديل 2024 .. صور

فولكس فاجن T-CROSS
فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت"

كشفت شركة فولكس فاجن عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، عن نسختها الجديدة T-CROSS موديل 2023 "فيس ليفت"، والتي تعد احدث اصدارات العلامة التجارية الالمانية، من عائلة T-CROSS الشهيرة والتي انطلقت في عام 2018.

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فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت" 

مواصفات السيارة فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت" 

 

زودت السيارة فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت" بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي مقترن بشاحن تيربو، يتمكن من انتاج قوة تتراوح بين 95 و 116 حصانا، بينما تعتمد عل ناقل سرعات يدوي من 5 نقلات أو اوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات أو من 7 سرعات ثنائي القابض.

فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت" 

كما تأتي السيارة فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت" بخيار اخر يعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز DSG، مع نظام الدفع الأمامي للعجلات.

فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت" 

وتحتوي السيارة فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت" على الكثير من التجهيزات منها، شاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8 و 9.2 بوصة، بالاضافة إلى لوحة عدادات رقمية قياسها بين 8 و 10 بوصة، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت" 

وترتكز السيارة فولكس فاجن T-CROSS 2024 "فيس ليفت" على قاعدة عجلات طولها 2.563 مم، بينما يصل طولها الاجمالي إلى 4.135 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتراوح بين 385 و 455 لتر، أو 1281 لترًا عن طي المقاعد، بينما ترتكز على جنوط رياضية بقياس يتراوح بين 16 و 17 بوصة.

فولكس فاجن Cross تقنية الفيديو فيس ليفت فولكس فاجن T-CROSS 2024

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