الظهور الأول لفولكس فاجن تيجوان الكهربائية .. صور

كشفت فولكس فاجن بالفعل عن بعض اللقطات الرسمية للجيل القادم من تيجوان المرتقبة والمقرر الكشف عنها في خريف 2023، ولكن نظرًا لأن تلك الصور من فريق التصوير الخاص بشركة فولكس فاجن لم تُظهر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بشكل جيد.

الظهور الأول لفولكس فاجن تيجوان الكهربائية

لم تنكر شركة فولكس فاجن وجود سيارة هجينة في تشكيلة طرازات تيجوان من الجيل الثالث وتؤكد أن النسخة الأوروبية ستكون قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 62 ميلاً (100 كيلومتر) على الطاقة الكهربائية.

الظهور الأول لفولكس فاجن تيجوان الكهربائية

وتعتبر هذه زيادة كبيرة على 30 ميلاً (50 كم) التي توفرها تيجوان اليوم، ويتم تحقيقها في الغالب عن طريق زيادة حجم البطارية من 10.4 كيلو واط في الساعة إلى 18.5 كيلو واط في الساعة.

ومع ذلك ، ليست البطارية هي الجديدة فقط، حيث تنتقل تيجوان إلى منصة MQB Evo الأكثر حداثة التي تستخدمها جولف بالفعل وستتولى كل من أحدث مجموعات محركات فولكس فاجن الهجينة بسعة 1.5 لتر والتي يمكنها التعامل مع الشحن السريع للتيار المستمر.

الظهور الأول لفولكس فاجن تيجوان الكهربائية

تأتي النسخة الأساسية بقوة تصل الى 201 حصان (204 حصان / 150 كيلو واط) وتدفع العجلات الأمامية فقط ، بينما تولد النسخة الأكثر قوة 268 حصانًا (272 حصانًا / 200 كيلو واط) وتخرج الأطباق من النخر إلى العجلات الأربع.

الظهور الأول لفولكس فاجن تيجوان الكهربائية

إلى جانب بعض الشارات 'e' ومنفذ الشحن على الرفرف الأيسر ، كما هو موضح في هذا النموذج الأولي ، لن يكون هناك العديد من الاختلافات المرئية بين طرازات PHEV و 1.5 لتر و 2.0 لتر بنزين و 2.0 لتر ستستمر إصدارات الديزل في العرض.

وينطبق الشيء نفسه على المقصورة الداخلية ، حيث وعدت الشركة بتحقيق قفزة كبيرة في الجودة مقارنةً بسيارات الدفع الرباعي اليوم، حيث يبدو البلاستيك المنخفض رخيصًا حقًا.