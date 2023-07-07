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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كورولا وتيبو .. 5 سيارات رياضية جددية في مصر.. صور

صدى البلد

يشهد السوق المصري منافسة قوية في فئات سيارات السيدان والهاتشباك، حيث تقدم العديد من العلامات التجارية العالمية باقة من السيارات الجديدة لعام 2023.

فيات تيبو موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023

حصلت فيات تيبو موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة انتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

الفئة الأولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HB / ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر  910 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

 

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، ويتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع  CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

 

الفئة الاولى اكتيف مانيوال تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 740 ألف جنيه.

الفئة الثانية اكتيف أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كومفورت أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 820 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سمارت تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 850 ألف جنيه.

الفئة الخامسة سمارت فتحة سقف تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 870 ألف جنيه.

الفئة السادسة GR تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه.

الفئة السابعة اليجانس تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 934 ألف جنيه.

 

رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

 

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 865,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 915,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 995,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الرابعة  DYNAMIC TURBO بقيمة قدرها 1,025,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الخامسة INTENSE TURBO بقيمة قدرها 1,045,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة السادسة SIGNATURE TURBO بقيمة قدرها 1,080,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة السابعة SIGNATURE + TURBO بقيمة قدرها 1,205,000 جنيه.

 

MG6 موديل 2022

MG6 موديل 2022

وحصلت السيارة MG6 موديل 2022 على ناقل حركة من 7 سرعات، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.8 ثانية. 

 

اول فئة COMFORT بسعر 849,990 جنيه.

ثاني فئة LUX / BLACK INTERIOR بسعر 889,990 جنيه.

ثالثة فئة LUX / RED INTERIOR بسعر 914,990 جنيه.

 

 

فورد فوكاس موديل 2023

فورد فوكاس موديل 2023

تمتلك السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الأولى Trend بسعر 990,000 جنيه 

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثانية Connected 4DR بسعر 1,040,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثالثة Connected 5DR بسعر 1,050,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الرابعة Titanium 4DR بسعر 1,080,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الخامسة Titanium 5DR بسعر 1,085,000 جنيه

كورولا فيات تيبو رينو ميجان تويوتا كورولا MG6 فورد فوكاس

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