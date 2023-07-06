لو أول مرة تشتري سيارة جديدة.. أهم النصائح للتعامل معها

تحتاج السيارات الجديدة لبعض الحذر في التعامل معها، فهي تعاني خلال الاستعمالات الأولى لها من احتكاك متزايد لأجزاء المحرك من الداخل على عكس السيارات المستعملة، وهناك امور قد يغفل عنها بعض المبتدئين، فالسيارة تحتاج الى معرفة التعامل معها حتى تدوم في حالة جيدة لمدة أطول.

لو أول مرة تشتري عربية جديدة.. أهم النصائح للتعامل معها

أهم النصائح للمبتدئين عند شراء سيارة لأول مرة