لو أول مرة تشتري سيارة جديدة.. أهم النصائح للتعامل معها

تحتاج السيارات الجديدة لبعض الحذر في التعامل معها، فهي تعاني خلال الاستعمالات الأولى لها من احتكاك متزايد لأجزاء المحرك من الداخل على عكس السيارات المستعملة، وهناك امور قد يغفل عنها بعض المبتدئين، فالسيارة تحتاج الى معرفة التعامل معها حتى تدوم في حالة جيدة لمدة أطول.
أهم النصائح للمبتدئين عند شراء سيارة لأول مرة
- القيام بفحوصات دورية وتغيير زيت السيارة، وذلك لكي تحافظ على كفاءتها.
- تحتاج الإطارات الجديدة إلى السير لمسافة حوالي 150 كلم حتى تلتصق على الطريق بشكل كامل.
- الحفاظ على سرعة متوسطة عند القيادة بحيث يجب أن لا تتعدى 80 كم في الساعة خلال الـ 1500 كم الأولى بعد شراء السيارة.
- بعض القطع في السيارة لا تعمل في البداية بكيفية جيدة وتحتاج إلى بعض الكيلومترات حتى تعمل بسلاسة وبشكل جيد.
- قراءة دليل المالك للسيارة بعناية، والتعرف على الخصائص الفريدة لها وكيفية استخدامها بشكل صحيح.
- عدم القيام بزيادة عدد دورات المحرك بسرعة والمحرك مازال باردا.
- القيادة بحذر وتجنب القيادة بسرعة عالية في البداية، حتى تتعلم كيفية التحكم في السيارة بشكل جيد.