أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

يقدم الصانع الألماني العديد من طرازات السيارات داخل السوق المصري موديل 2023، وتتنوع تلك الإصدارات ما بين السيارات السيدان والـ SUV والهاتشباك ، وذلك لتوفير جميع سيارات أودي أمام المواطنين لمساعدتهم علي اختيار السيارة الأمثل لهم والتي تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم، والذهاب لأعمالهم بكل سهولة .

سيارة أودي A3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر أودي A3 موديل 2023، وتنتمي أودي A3 الي فئة السيارات السيدان :

أودي A3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

- سعه محرك أودي A3 السيدان

تتسارع سيارة أودي A3 موديل 2023 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.4 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أتوماتيك مكون من 8 سرعات، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعته 1400 سي سي تيربو، وتحتاج أودي A3 الي 4.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر.

- أبعاد أودي A3 موديل 2023

مقصورة أودي A3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة أودي A3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4495 مم، وعرض 1816 مم، وارتفاع 1425 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الي 2636 مم، وسعه حقيبتها الخلفية 425 لتر .

- أسعار أودي A3 الألمانية

سيارة أودي A3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تتواجد سيارة أودي A3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين :

الفئة الأولي من سيارة أودي A3 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أودي A3 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .