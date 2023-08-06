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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اودي RS3 تظهر بترقيات قوية من MTM .. صور

السيارة اودي RS3
السيارة اودي RS3 المعدلة من MTM 

تقدم شركة اودي الالمانية الشهيرة، نخبة من السيارات المتميزة والقوية، ومنها النسخة RS3، والتي حصلت على حزمة من الترقيات الفريدة من قبل شركة MTM المتخصصة في مجال تعديل السيارات، والتي عززت من المفوم الرياضي الخارق لهذه النسخة الشهيرة.

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 السيارة اودي RS3 المعدلة من MTM 

اودي RS3 تظهر بترقيات قوية من MTM

 

عملت شركة MTM على دعم السيارة بالكثير من التقنيات المتطورة، مثل منظومة جديدة تعمل على تحسين تدفق الهواء، وترقية منظومة توليد الطاقة، حيث تمكن محرك السيارة من انتاج قوة إجمالية قدرها 653 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر.

 السيارة اودي RS3 المعدلة من MTM 

وتتمكن السيارة اودي RS3 المعدلة من الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 186 ميل في الساعة، اي ما يعادل 300 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 3.2 ثانية، مع امكانية مضاعفة المسافة إلى 200كم/ساعة في فترة تستغرق 9.44 ثانية.

 السيارة اودي RS3 المعدلة من MTM 

وظهرت السيارة اودي RS3 المعدلة من MTM بالكثير من اللمسات المميزة، ابرزها وجود طاقم جنوط رياضية مكون من 9 اضلاع طراز MTM Bimoto حيث يبلغ قياسه 20 بوصة، ووجود مشتت هواء امامي مصنوع من الياف الكربون.

 السيارة اودي RS3 المعدلة من MTM 

وحصلت السيارة المعدلة على سبولير خلفي نحيف، ومنظومة عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتقنية KW الخاصة بنظام التعليق والتي تمنح السيارة افضلية المناورة إلى جانب تقليل الارتفاع، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تضم مقاعد رياضية ذات لمسات حمراء، وحزمة من التقنيات القياسية.

 السيارة اودي RS3 المعدلة من MTM 
أودي MTM RS3 أودي RS3 السيارة اودي RS3 المعدلة

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