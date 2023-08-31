بمحرك مميز| مرسيدس 200 سعرها 150 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات علي باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب في اقتناءها أغلب المواطنين المصريين ، حيث اتجه المواطنين إلي سوق المستعمل بعد مرور قطاع السيارات عالميا بأزمات مختلفة أثرت علي توافر موديلات السيارات الجديدة موديل 2023 .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة مرسيدس 200 موديل 1982 ، وتنتمي 200 الي فئة السيارات السيدان واسعة الحجم .
- محرك مرسيدس 200 الألمانية
تعرض سيارة مرسيدس 200 السيدان الألمانية للبيع باللون الأبيض، وتحتوي علي محرك سعة 2000 سي سي ، وتستخدم علبة تروس مانيوال لنقل القوة الي العجلات، وتمكنت مرسيدس 200 من قطع مسافة تصل الي 222 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بالسيارة دهانات .
- مواصفات مرسيدس 200 السيدان
زودت سيارة مرسيدس 200 موديل 1982 السيدان بالعديد من المميزات الحديثة منها ، شبكة أمامية عريضة ، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي مقدمة السيارة ، و4 جنوط للكاوتش، وجرائد خارجية باللون الأسود لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية يدوية من النيكل كروم، و4 مقابض أبواب من النيكل، وتم أيضا تثبيت شعار شركة مرسيدس علي الحقيبة الخلفية للسيارة .
بالإضافة إلي أن سيارة مرسيدس 200 الألمانية تحتوي علي راديو، وكاسيت، ونظام صوتي ، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي تم تثبيته بالتابلوه ، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة ، وزجاج كهربائي، ومخارج تهوية أمامية .
- سعر مرسيدس 200 موديل 1982
تباع سيارة مرسيدس 200 موديل 1982 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة الميكانيكي .