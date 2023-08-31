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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحرك مميز| مرسيدس 200 سعرها 150 ألف جنيه

مرسيدس 200 موديل
مرسيدس 200 موديل 1982 السيدان

يحتوي السوق المصري للسيارات علي باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب في اقتناءها أغلب المواطنين المصريين ، حيث اتجه المواطنين إلي سوق المستعمل بعد مرور قطاع السيارات عالميا بأزمات مختلفة أثرت علي توافر موديلات السيارات الجديدة موديل 2023 .

مرسيدس 200 موديل 1982 السيدان داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة مرسيدس 200 موديل 1982 ، وتنتمي 200 الي فئة السيارات السيدان واسعة الحجم .

مرسيدس 200 موديل 1982 السيدان 

- محرك مرسيدس 200 الألمانية

تعرض سيارة مرسيدس 200 السيدان الألمانية للبيع باللون الأبيض، وتحتوي علي محرك سعة 2000 سي سي ، وتستخدم علبة تروس مانيوال لنقل القوة الي العجلات، وتمكنت مرسيدس 200 من قطع مسافة تصل الي 222 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

- مواصفات مرسيدس 200 السيدان

مرسيدس 200 موديل 1982

زودت سيارة مرسيدس 200 موديل 1982 السيدان بالعديد من المميزات الحديثة منها ، شبكة أمامية عريضة ، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي مقدمة السيارة ، و4 جنوط للكاوتش، وجرائد خارجية باللون الأسود لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية يدوية من النيكل كروم، و4 مقابض أبواب من النيكل،  وتم أيضا تثبيت شعار شركة مرسيدس علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

مرسيدس 200 موديل 1982 السيدان داخل سوق السيارات المصري

بالإضافة إلي أن سيارة  مرسيدس 200  الألمانية تحتوي علي راديو، وكاسيت، ونظام صوتي ، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي تم تثبيته بالتابلوه ، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة ، وزجاج كهربائي، ومخارج تهوية أمامية .

- سعر مرسيدس 200 موديل 1982

مرسيدس 200 موديل 1982

تباع سيارة مرسيدس 200 موديل 1982 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة الميكانيكي .

 

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