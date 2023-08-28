بتمشي 550 كيلومتر بالشحنة | مواصفات مرسيدس EQA موديل 2024

كشفت شركة مرسيدس المتخصصة في صناعة السيارات الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس EQA موديل 2024 الكهربائية ، وتظهر مرسيدس EQA بشكل جذاب وعصري أنيق ، بالإضافة الي احتوائها علي ملامح أكثر جاذبية .

مرسيدس EQA موديل 2024 الكهربائية الجديدة

تتوافر سيارة مرسيدس EQA موديل 2024 الكهربائية بطول 4.46 متر، وتحتوي أيضا علي الكثير من نجمات مرسيدس الصغيرة ، التي تنتشر علي جميع أجزاء السيارة الخارجية ، وتنتمي السيارة الجديدة من مرسيدس الي فئة السيارات السيدان .

مرسيدس EQA موديل 2024 الكهربائية الجديدة

- محرك مرسيدس EQA الكهربائية

مرسيدس EQA موديل 2024 الكهربائية الجديدة

تستمد سيارة مرسيدس EQA الجديدة قوتها من محرك 140 كيلووات/ساعة ، وتنتج قوة 190 حصان، وبها بطارية سعة 70.5 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة مرسيدس EQA موديل 2024 أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 550 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

- مواصفات مرسيدس EQA موديل 2024

مرسيدس EQA موديل 2024 الكهربائية الجديدة

زودت سيارة مرسيدس EQA موديل 2024 الكهربائية الجديدة بملامح عصرية ، وعجلات مصممة بشكل جذاب مقاس 18 أو 20 بوصة، وبها إطارات خاصة، وحافة جديدة للعتبات الجانبية.

مرسيدس EQA موديل 2024 الكهربائية الجديدة

بالإضافة الي أن مرسيدس الكهربائية الجديدة تحتوي علي مقود جديد، وأشرطة صعود جديدة، وباقة USB، وشاشة ملتيميديا مقاس 10.25 بوصة، ونظام ملتيميديا MBUX مطور لموديلات مرسيدس.