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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 850 حصانا.. مرسيدس مايباخ S مقدمة من برابوس| صور

مرسيدس Maybach S
مرسيدس Maybach S 680 الفارهة 

كشفت شركة برابوس الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات عن تعديلات جديدة تمت علي سيارة  مرسيدس Maybach S 680 الفارهة، وبناء علي التعديلات تظهر سيارة  مرسيدس  S 680 بشكل مميز وتصميم أنيق .

سيارة مرسيدس Maybach S 680 الفارهة 

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- محرك مرسيدس مايباخ S

مقصورة مرسيدس Maybach S 680 الفارهة 

تستمد سيارة مرسيدس Maybach S 680 الفارهة قوتها من محرك 12 سلندر ينتج قوة 850 حصان، وعزم دوران يصل الي 1100 نيوتن/متر، وتتسارع المرسيدس المعدلة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في  4.1 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- مواصفات مرسيدس Maybach S 680

مرسيدس Maybach S 680 الفارهة 

تظهر سيارة مرسيدس Maybach S 680 الفارهة بشكل مميز يعطي انطباع بالشراسة يعكسها اللون الأسود المطلي بالكروم ، وبها عجلات مقاس 22 بوصة، وباقة مكونات مصنوعة من ألياف الكربون، ويوجد بالمقصورة الداخلية تجهيزات جلدية الفاخرة، وتزينات مصنوعة من ألياف الكربون.

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