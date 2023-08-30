بقوة 850 حصانا.. مرسيدس مايباخ S مقدمة من برابوس| صور

كشفت شركة برابوس الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات عن تعديلات جديدة تمت علي سيارة مرسيدس Maybach S 680 الفارهة، وبناء علي التعديلات تظهر سيارة مرسيدس S 680 بشكل مميز وتصميم أنيق .

سيارة مرسيدس Maybach S 680 الفارهة

- محرك مرسيدس مايباخ S

مقصورة مرسيدس Maybach S 680 الفارهة

تستمد سيارة مرسيدس Maybach S 680 الفارهة قوتها من محرك 12 سلندر ينتج قوة 850 حصان، وعزم دوران يصل الي 1100 نيوتن/متر، وتتسارع المرسيدس المعدلة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.1 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- مواصفات مرسيدس Maybach S 680

مرسيدس Maybach S 680 الفارهة

تظهر سيارة مرسيدس Maybach S 680 الفارهة بشكل مميز يعطي انطباع بالشراسة يعكسها اللون الأسود المطلي بالكروم ، وبها عجلات مقاس 22 بوصة، وباقة مكونات مصنوعة من ألياف الكربون، ويوجد بالمقصورة الداخلية تجهيزات جلدية الفاخرة، وتزينات مصنوعة من ألياف الكربون.