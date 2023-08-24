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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر خيالي.. سيارة ملك أفغانستان من عام 1937 تحصد جائزة بيبل بيتش

سيارة ملك أفغانستان
سيارة ملك أفغانستان من عام 1937 تحصد لمركز الأول

فازت سيارة مرسيدس بنز 540 K Special Roadster بلقب "أفضل عرض" في معرض بيبل بيتش كونكورس ديليجانس، مما يجعلها عاشر سيارة مرسيدس-بنز تفوز بالجائزة المرموقة التي تُمنح كل عام منذ عام 1950.

 سيارة ملك أفغانستان من عام 1937 تحصد لمركز الأول

تم طلب سيارة 540 K Special Roadster في مايو 1937 من قبل محمد ظاهر شاه، ملك أفغانستان آنذاك. تم تسليمها في سبتمبر وامتلكها الملك حتى أهداها إلى صهره في المملكة المتحدة في عام 1950. 

 سيارة ملك أفغانستان من عام 1937 تحصد لمركز الأول

ثم تم بيعها بعد ذلك إلى أحد جامعي الأعمال الفنية في الولايات المتحدة في عام 1953، وحتى هذا التاريخ، لم تتم سوى خمسة تغييرات في الملكية. وأنفق المالك الحالي 9.9 مليون دولار على السيارة في مزاد خلال حدث بيبل بيتش العام الماضي.

 

 سيارة ملك أفغانستان من عام 1937 تحصد لمركز الأول

ومنذ أن اشترى المالك الحالي السيارة، خضعت لعملية ترميم شاملة بفضل شركة RM Auto Restoration بالتعاون مع مركز مرسيدس بنز الكلاسيكي. تحتوي السيارة الآن على تقرير شامل من مرسيدس بنز كلاسيك يوفر جدولًا زمنيًا لتاريخ السيارة مع تفصيل كل التفاصيل التي تم ترميمها خلال العام الماضي.

 سيارة ملك أفغانستان من عام 1937 تحصد لمركز الأول

قال ماركوس برايتشفيردت رئيس قسم التراث في مرسيدس-بنز بعد الفوز "نحن فخورون بأننا ساهمنا في قصة النجاح هذه من خلال الخبرة الفريدة لمركزنا الكلاسيكي والأرشيفات. إن التعاون المكثف والجيد مع RM Auto Restoration خلال الأشهر الماضية جعل هذا النجاح ممكنًا.

أفغانستان Roadster مرسيدس-بنز مرسيدس RM Auto

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