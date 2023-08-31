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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات مهمة لشراء شحم سيارات مناسب | تفاصيل

إرشادات هامة لشراء
إرشادات هامة لشراء شحم سيارات مناسب

تشحيم السيارات عنصر أساسي في الحفاظ على أدائها وعمرها الافتراضي، وذلك لأنه يساعد علي تقليل الاحتكاك وتآكل الأجزاء المتحركة ، ويمنع تكون الصدأ، ويمنع التلوث، وبالتالي يجب اختيار نوع شحم مناسب لتشحيم سياراتك .

 إرشادات هامة لشراء شحم سيارات مناسب 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري  إرشادات مهمة لشراء شحم سيارات مناسب :

- أنواع شحم سيارات

 إرشادات هامة لشراء شحم سيارات مناسب 

1- في البداية يجب اختيار نوع الشحم الذى تريد تشحيم سياراتك به ويجب أن يحتوي علي الليثيوم والكالسيوم والزيوت الاصطناعية وذلك لضمان سلامته عند وضعة علي أجزاء السيارة المختلفة .

بالإضافة الي أن شحم السيارات الذى يحتوي علي الليثيوم هو الأكثر شيوعاً وذلك لأنه يوفر أداء شامل عند وضعة علي الأجزاء الداخلية للسيارة .

 إرشادات هامة لشراء شحم سيارات مناسب 

وتتميز الزيوت التي تحتوي علي الليثيوم أنها مقاومة للماء، وغير مكلفة نسبياً، ومناسبة للعمل مع درجات الحرارة المرتفعة .

2- استخدام شحم السيارات المكون من الكالسيوم ولكن ذلك الشحم يتم استخدامه لأجزاء معينة بالسيارة مثل  حوامل العجلات ومكونات الهيكل، ويتمتع أيضا بمقاومة جيدة للماء، ويمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى 300 درجة .

 إرشادات هامة لشراء شحم سيارات مناسب 

3- شحم السيارات الصناعي يستخدم أيضا لتشحيم السيارات ولكنة يكون اكثر تكلفة وذلك لأنه يقدم أفضل أداء في درجات الحرارة القصوى وعند السرعات العالية، ويتمتع هو الآخر بمقاومة ممتازة للماء ويمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 500 درجة .

- الدرجة المناسبة من شحم سيارات

 إرشادات هامة لشراء شحم سيارات مناسب 

عند اختيار نوع الشحم المناسب للسيارة يجب قياس درجة اللزوجة الخاصة به وتحدد من 000 إلي 6 ، ويعني الرقم 6 أنها أكثر لزوجة .

- كيف يتم تشحيم السيارة .

 إرشادات هامة لشراء شحم سيارات مناسب 

بعد اختيار نوع الشحم وقياس درجة اللزوجة يتم وضعة على أجزاء السيارة المختلفة بطريقة صحيحة كـ الاتي :

1- تنظيف السطح المراد دهنه جيداً لإزالة أي شحوم أو أوساخ أو حطام قديم .

2- وضع الشحم بالتساوي وبالكمية المحددة .

3- وضع الشحم من خلال المسدس الخاص به الذي يعمل يدوياً لوضع الشحوم على المناطق التي يصعب الوصول إليها.

4- مسح أي شحم زائد لمنع جذب الأوساخ .

مقامة للماء شحم سيارات تشحيم السيارات تقليل الاحتكاك تأكل الأجزاء المتحركة

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