بأقل من 250 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بحالة جيدة| صور

أنتشر بداخل سوق السيارات المصري خلال الفترة الماضية الكثير من طرازات السيارات المستعملة، وذلك بعد أقبال المواطنين علي شراء السيارات المستعملة بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بسبب ازمه قطاع السيارات العالمية التي أثرة علي توافر الطرازات الجديدة وعلي أسعارها .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة كيا برايد، وهيونداي فيرنا، وميتسوبيشي لانسر، وشيفروليه لانوس، ونيسان صني بسوق السيارات المصري للمستعمل :



1- نيسان صني موديل 2014



تحتوي سيارة نيسان صني موديل 2014 علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات من المحرك عبر ناقل حركة اوتوماتيك، وتمكنت صني من قطع مسافة تصل الي 110 ألف /كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2014

سعر سيارة نيسان صني موديل 2014 في سوق المستعمل يصل الي 250 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب محرك السيارة وشكلها الخارجي .

2- شيفروليه لانوس السيدان

تباع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 باللون الرمادي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 155 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية حتي نهاية العام، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

شيفروليه لانوس السيدان

يبلغ سعر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بسوق السيارات المستعمل 195 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

3- ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تنتمي سيارة ميتسوبيشي لانسر الي فئة السيارات السيدان ، وتباع باللون الرمادي ، وبها محرك سعة 1500 سي سي مدعومة بناقل حركة مانيوال ، وتمكنت ميتسوبيشي لانسر من قطع مسافة سير تصل الي 247 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 السيدان بسوق المستعمل بسعر 190 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- هيونداي فيرنا الكورية

تمكنت هيونداي فيرنا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا الكورية

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا الكورية موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

5- كيا برايد موديل 2009

تستمد سيارة كيا برايد موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الذهبي، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت برايد من قطع مسافة تصل الي 150 ألف /كم، وبالسيارة رخصة سارية لمدة سنة ونصف ، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

كيا برايد موديل 2009

تأتي سيارة كيا برايد موديل 2009 في سوق السيارت المصري بسعر 137 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .