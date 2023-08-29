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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل من 250 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بحالة جيدة| صور

سيارات مستعملة بحالة
سيارات مستعملة بحالة جيدة

أنتشر بداخل سوق السيارات المصري خلال الفترة الماضية الكثير من طرازات السيارات المستعملة، وذلك بعد أقبال المواطنين علي شراء السيارات المستعملة بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بسبب ازمه قطاع السيارات العالمية التي أثرة علي توافر الطرازات الجديدة وعلي أسعارها .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة كيا برايد، وهيونداي فيرنا، وميتسوبيشي لانسر، وشيفروليه لانوس، ونيسان صني بسوق السيارات المصري للمستعمل :


1- نيسان صني موديل 2014


تحتوي سيارة نيسان صني موديل 2014 علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات من المحرك عبر ناقل حركة اوتوماتيك، وتمكنت صني من قطع مسافة تصل الي 110 ألف /كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2014

سعر سيارة نيسان صني موديل 2014 في سوق المستعمل يصل الي 250 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب محرك السيارة وشكلها الخارجي .

2- شيفروليه لانوس السيدان

تباع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 باللون الرمادي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 155 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية حتي نهاية العام، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

شيفروليه لانوس السيدان

يبلغ سعر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بسوق السيارات المستعمل 195 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

3- ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تنتمي سيارة ميتسوبيشي لانسر الي فئة السيارات السيدان ، وتباع باللون الرمادي ، وبها محرك سعة 1500 سي سي مدعومة بناقل حركة مانيوال ، وتمكنت ميتسوبيشي لانسر من قطع مسافة سير تصل الي 247 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

 ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 السيدان بسوق المستعمل بسعر 190 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- هيونداي فيرنا الكورية

تمكنت هيونداي فيرنا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا الكورية

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا الكورية موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

5- كيا برايد موديل 2009

تستمد سيارة كيا برايد موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الذهبي، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت برايد من قطع مسافة تصل الي 150 ألف /كم، وبالسيارة رخصة سارية لمدة سنة ونصف ، ولا يوجد بالسيارة دهانات .

كيا برايد موديل 2009

تأتي سيارة كيا برايد موديل 2009 في سوق السيارت المصري بسعر 137 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

كيا برايد هيونداي فيرنا ميتسوبيشي لانسر شيفروليه لانوس نيسان صني

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