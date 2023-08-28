بسعر خيالي .. شيفروليه أوبترا أوتوماتيك للبيع | صور

اتجه الكثير من المصريين الي سوق السيارات المستعمل لما يتواجد به من سيارات مميزة وحديثة، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور سوق السيارات العالمي بالعديد من المشكلات والأزمات منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة .

شيفروليه أوبترا موديل 2006



- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر شيفروليه أوبترا موديل 2006 ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان :

شيفروليه أوبترا موديل 2006



- سعة محرك شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا موديل 2006

تحصل سيارة شيفروليه أوبترا السيدان علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت أوبترا من قطع مسافة سير تصل الي 204 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية حتي عام 2024 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية .



- مواصفات أوبترا موديل 2006

شيفروليه أوبترا موديل 2006

زودت سيارة شيفروليه أوبترا السيدان بالعديد من المميزات والتكنولوجيات منها، تكييف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، و 4 جنوط للكاوتش ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وجرائد أبواب خارجية لإظهار الشكل الخارجي للسيارة ، ومرايات جانبية كهربائية ، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وحزام أمان ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية ، وزجاج كهربائي .



- سعر شيفروليه أوبترا السيدان

شيفروليه أوبترا موديل 2006

شيفروليه أوبترا موديل 2006 تباع داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .