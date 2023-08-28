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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر خيالي .. شيفروليه أوبترا أوتوماتيك للبيع | صور

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2006

اتجه الكثير من المصريين الي سوق السيارات المستعمل لما يتواجد به من سيارات مميزة وحديثة، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور سوق السيارات العالمي بالعديد من المشكلات والأزمات منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة .

شيفروليه أوبترا موديل 2006 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر شيفروليه أوبترا موديل 2006 ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان :

شيفروليه أوبترا موديل 2006 


- سعة محرك شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا موديل 2006 

تحصل سيارة  شيفروليه أوبترا السيدان علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت أوبترا من قطع مسافة سير تصل الي 204 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية حتي عام 2024 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية .


- مواصفات أوبترا موديل 2006

شيفروليه أوبترا موديل 2006 

زودت سيارة شيفروليه أوبترا السيدان بالعديد من المميزات والتكنولوجيات منها، تكييف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، و 4 جنوط للكاوتش ، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وجرائد أبواب خارجية لإظهار الشكل الخارجي للسيارة ، ومرايات جانبية كهربائية ، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وحزام أمان ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية ، وزجاج كهربائي .


- سعر شيفروليه أوبترا السيدان

شيفروليه أوبترا موديل 2006 

شيفروليه أوبترا موديل 2006 تباع داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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