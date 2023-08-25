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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملة استدعاء لموديلات شيفروليه كابتيفا من 2019 - 2023.. تفاصيل

صدى البلد

تُعلن شركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز العالمية عن حملة استدعاء لموديلات شيفروليه كابتيفا من (2019 - 2023) ، وذلك لتغيير الفيوزات المُعدلة (طبقا للنشرة الفنية ) لمروحتي التبريد والتكييف، وذلك حفاظا على الدائرة الكهربائية للسيارة في حالات الحرارة المرتفعة .

يُرجى  من السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .

يأتي ذلك  في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على  أمن سلامة المُستهلكين .

ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

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