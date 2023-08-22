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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 750 حصانا| شيفروليه كامارو موديل 1969..صور

شيفروليه كامارو موديل
شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة

ظهرة سيارة شيفروليه كامارو موديل 1969 التي تنتج قوة 768 حصان، في شركة فيمس وايبس التي تعمل في صناعة تعديل السيارات، حيث أن سيارة كامارو ظهرة لأول مرة بمحرك 8 سلندر ، ينتج قوة 400 حصان .

شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة

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- تعديلات شيفروليه كامارو الكلاسيك

من هنا بدء التعديل علي سيارة شيفروليه كامارو وتم إضافة محرك LS3 بحجم 427 بوصة، وتم وضع شعار "SS 427" في مقدمة كامارو ، وينتج محركها المعدل قوة 768 حصانا.

شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة

يوجد بـ شيفروليه كامارو  المعدلة موديل 1969 شاحن بروتشارجر ، ويعمل علي إمداد السيارة بنظام الطرد المركزي ، ويوفر هواء إضافي وسهل للمحرك، وتنقل قوة شيفروليه كامارو  عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات .

مقصورة شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة

تحتوي سيارة شيفروليه كامارو  علي تعليق أمامي ملفوف، وتعليق الخلفي رباعي الوصلات يحافظ على امتصاص المطبات بسلاسة، بالإضافة الي احتواء كامارو علي مكابس أمامية وأربعة مكابس خلفية.

- مواصفات شيفروليه كامارو

شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة

تم بناء شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة علي هيكل السيارة الأصلي، ويمكن رؤية ذلك من خلال المصابيح الأمامية المخفية، والصدادات أحادية اللون، وجنوط VT مقاس 18 بوصة، وطلاء كورتيز الفضي الأنيق، وبها مفروشات من تصميم رون مانجوس على المقاعد، ولوحة عدادات حديثة، وأدوات للتحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء .
 

شيفروليه كامارو شركة فيمس وايبس فيمس وايبس قوة 400 حصان محرك LS3 شعار SS 427

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