بقوة 750 حصانا| شيفروليه كامارو موديل 1969..صور

ظهرة سيارة شيفروليه كامارو موديل 1969 التي تنتج قوة 768 حصان، في شركة فيمس وايبس التي تعمل في صناعة تعديل السيارات، حيث أن سيارة كامارو ظهرة لأول مرة بمحرك 8 سلندر ، ينتج قوة 400 حصان .

شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة

- تعديلات شيفروليه كامارو الكلاسيك

من هنا بدء التعديل علي سيارة شيفروليه كامارو وتم إضافة محرك LS3 بحجم 427 بوصة، وتم وضع شعار "SS 427" في مقدمة كامارو ، وينتج محركها المعدل قوة 768 حصانا.

شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة

يوجد بـ شيفروليه كامارو المعدلة موديل 1969 شاحن بروتشارجر ، ويعمل علي إمداد السيارة بنظام الطرد المركزي ، ويوفر هواء إضافي وسهل للمحرك، وتنقل قوة شيفروليه كامارو عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات .

مقصورة شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة

تحتوي سيارة شيفروليه كامارو علي تعليق أمامي ملفوف، وتعليق الخلفي رباعي الوصلات يحافظ على امتصاص المطبات بسلاسة، بالإضافة الي احتواء كامارو علي مكابس أمامية وأربعة مكابس خلفية.

- مواصفات شيفروليه كامارو

شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة

تم بناء شيفروليه كامارو موديل 1969 المعدلة علي هيكل السيارة الأصلي، ويمكن رؤية ذلك من خلال المصابيح الأمامية المخفية، والصدادات أحادية اللون، وجنوط VT مقاس 18 بوصة، وطلاء كورتيز الفضي الأنيق، وبها مفروشات من تصميم رون مانجوس على المقاعد، ولوحة عدادات حديثة، وأدوات للتحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء .

