شاهد.. أسطول سيارات ماركوس راشفورد نجم مانشستر

اللاعب ماركوس راشفورد الإنجليزي هو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو لاعب كرة قدم متميز جدا، ولكنة أيضا محب للسيارات ، ودائما ما يفضل الحصول علي سيارات مرتفعة الثمن ، وتعتبر السيارات هي هوايته المفضلة بعد لعب كرة القدم .

وبسبب حبه للسيارات قام راشفورد بشراء سيارة جديدة من أجل ضمها الي أسطول سياراته خصوصا من طرازات رولز رويس الإنجليزية، والسيارة التي قام بشراؤها مؤخرا وهي رولز رويس "Cullinan Blue Shadow"، وبالتالي يصبح لدي راشفورد 3 سيارات راشفورد رولز رويس وذلك بسبب حبه لتلك السيارة .

حيث تصل قيمة سيارة "Cullinan Blue Shadow" الي 560 ألف جنيه إسترليني، وتم صناعة 62 سيارة منها فقط منهم سيارة الأعب ماركوس راشفورد .

1- رولز رويس Cullinan Blue Shadow

رولز رويس Cullinan Blue Shadow

تظهر سيارة رولز رويس "Cullinan Blue Shadow" باللون الأزرق ، وهي سيارة تعمل بقوة الدفع الرباعي ويصل سعة محركها الي 6076 سي سي تيربو .

2- رولز رويس Black Badge Wraith

رولز رويس Black Badge Wraith

تباع سيارة رولز رويس Black Badge Wraith التي يمتلكها ماركوس راشفورد بسعر 700 ألف جنيه إسترليني.

3- Black Badge Cullinan

Black Badge Cullinan

اشتري الأعب ماركوس راشفورد سيارة Black Badge Cullinan بسعر يصل الي 390 ألف جنيه إسترليني، وهي من أكثر سيارات رولز رويس قدرة على الإطلاق، لأنها تجمع بين القوة والسرعة

4- ماكلارين 765 Long Tail

ماكلارين 765 Long Tail

حصل الأعب ماركوس راشفورد علي سيارة مكلارين 765 Long Tail بسعر 280 ألف جنيه إسترليني، وانتج من سيارة مكلارين 765 Long Tail عدد 765 سيارة علي مستوي العالم .

5- لامبورجيني Urus Performante

لامبورجيني Urus Performante

يبلغ سعر سيارة لامبورجيني Urus Performante التي حصل عليها الأعب ماركوس راشفورد 350 ألف جنيه إسترليني، وتم صناعة مكوناتها من ألياف الكربون خفيفة الوزن .